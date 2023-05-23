Кондиционеры под запретом: чтобы установить сплит-систему, теперь нужно получить разрешение соседей

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Верховный суд РФ (ВС) вынес определение, согласно которому теперь для размещения кондиционера на фасаде многоквартирного дома нужно разрешение от общего собрания собственников. По мнению экспертов, позиция ВС может стать поводом для любой управляющей компании (УК) обязать собственника демонтировать сплит-систему. О том, как теперь установить кондиционер законно и что делать тем, у кого он уже стоит, — в материале «Вечерней Москвы».

Общедомовая территория

Обсуждение этого вопроса активно началось после того, как одна женщина установила кондиционер на фасаде дома, не согласовав это с представителями управляющей компании (УК), что противоречило решению общедомового собрания. После долгих споров УК обратилась с иском в суд.

Суд первой инстанции постановил, что хозяйка должна демонтировать устройство, а также выплатить неустойку в размере 100 рублей за каждый день невыполнения решения суда. Апелляционный суд оставил данное решение в силе.

Иное мнение выразил кассационный суд, который заявил, что установка кондиционера не нарушила чужих прав, а также не сократила площадь общедомовой собственности. Также инстанция не углядела негативных последствий от модернизации, так как не добавилось ни избыточного шума, ни вибрации.

Так спорящие стороны дошли до Верховного суда (ВС), который решение кассации отменил из-за того, что инстанция не рассматривала процессуальные нарушения, а дала оценку, на которую не имела право. Суд отправил дело на повторное рассмотрение.

Позиция ВС заключается в том, что фасад дома является ограждающей конструкцией и общим имуществом всех собственников. При этом общее владение не означает, что каждый может делать что хочет. Скорее, наоборот: использование общего имущества требует разрешения от всех собственников.

Собирать не надо игнорировать

По мнению адвоката Искандера Фахретдинова, данный прецедент позволит управляющим компаниям или жильцам обращаться с исками в суд по поводу любого кондиционера, так как ранее никто не согласовывал установку техники с собственниками помещений.

— Исключениями станут те кондиционеры, которые установили более трех лет назад, так как срок исковой давности по Гражданскому процессуальному кодексу составляет три года. То есть если кондиционер установлен пять лет назад, то с ним ничего уже не сделать, — выразил мнение специалист.

Однако для того, чтобы доказать давность установки прибора, нужно будет предоставить документы с датой покупки и установки. Если таковых не найдется, то защищающийся может дело проиграть.

— Вывод один. Прежде чем купить и установить кондиционер, нужно собрать подписи о согласии всех жильцов и прописать в заявлении марку и модель устройства, — подытожил Фахретдинов.

По словам эксперта, если установить кондиционер без такого разрешения, то местные власти имеют право взыскать штраф на основании статьи 7.21 КоАП РФ (от 1500 до 2500 рублей) и потребовать за свой счет демонтировать оборудование и сделать ремонт стены, к которой он был прикреплен.

С мнением адвоката не согласился юрист Дмитрий Краснов. По его словам, суду не будет дела до даты установки кондиционера. Пока он установлен на общедомовой территории без соответствующего разрешения, УК или любой жилец дома может подать иск по этому поводу.

— Если сейчас кассация изменит свое решение и согласится с Верховным судом, то будет создана судебная практика, на которую будут опираться и которой будут подражать. И тогда миллионы людей могут столкнуться с серьезными затратами, связанными с демонтажом и переустановкой оборудования, — отметил Краснов.

Помимо этого, если человек в судебном порядке будет принужден демонтировать охлаждение, он задастся вопросом: почему в его доме у остальных кондиционеры не убрали. И проблема начнет разрастаться, как снежный ком.

— Я думаю, что у большинства людей кондиционер установлен неправильно, и сейчас суд создаст коллизию, которая откроет ящик Пандоры, и в суд отправятся сотни тысяч исков от УК и конфликтных жильцов, — отметил специалист.

При этом юрист считает, что во избежание проблем не нужно собирать подписи владельцев жилплощади.

— В больших домах это попросту невозможно, в них слишком много квартир. При этом кто-то в отпуске, кто-то сдает квартиру, кто-то в ней не проживает, — поделился мнением юрист.

По его словам, разумнее обратиться в управляющую компанию с просьбой разрешить или разъяснить, как и где законно установить кондиционер.

Что делать?

Если вы хотите установить кондиционер в старом доме, то изначально вам нужно убедиться, что дом не является объектом культурного наследия или памятником архитектуры, так как в таких домах, по словам экспертов, будут действовать правила согласования любых изменений.

После этого нужно проверить регламент о сплит-системах. В некоторых субъектах РФ есть свои законы и регламенты о кондиционерах в многоквартирных домах, их действие решение Верховного суда РФ не отменяет. Если закон есть, в нем описана процедура получения разрешения.

Если закона нет, стоит обратиться в местную администрацию или УК с просьбой разъяснить порядок установки кондиционера.

И последний шаг: для спокойствия написать заявление и обойти соседей, хотя бы большую их часть. Это поможет вам избежать судебных исков в будущем.