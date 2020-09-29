Уголки столицы, где можно провести осенние фотосессии

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Золотая осень в Москве — особая пора. Выдаются порой такие деньки, память о которых хочется сохранить как можно дольше. Вместе с москвоведом Александром Васькиным «Вечерка» определила места для самых запоминающихся фотосессий.

«На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка вылетает», — пел самый, пожалуй, московский бард Булат Окуджава, иронизируя над тягой обывателей «ставить галочку» возле набивших оскомину достопримечательностей. А ведь кругом столько всего интересного, надо только приглядеться.

— Осенью Москва меняется до неузнаваемости. Мне нравится называть ее Златоглавой. Но если раньше такое имя она носила из-за большого количества церквей и, соответственно, куполов, то сейчас золота добавляют деревья. Благодаря большой работе по озеленению столица трансформируется в волшебный городок, который напоминает мне сказку. Жалко, что многие люди ходят по улице, уткнувшись в телефоны. Если бы они подняли глаза, то смогли найти бы множество интересных, неизбитых мест, где получатся красивые фотографии, — говорит Александр Васькин.

Можно, например, сходить в «Москву-Сити», оттуда открывается прекрасный вид. Также не стоит забывать про недавно благоустроенные пространства.

— Взять территорию возле Северного речного вокзала. Помимо красивого отреставрированного здания, там есть где разгуляться, — отмечает москвовед. — Или центр города. Яузский бульвар, Покровка, переулочки Сретенки… Там можно не только почувствовать себя героиней советского фильма, но и найти интересные домики с непохожей ни на что атмосферой.

Берите реквизит

Если кажется, что в одиночку в кадре вам будет неловко, возьмите себе в партнеры реквизит. Помимо эстетической составляющей, он поможет занять руки, если у вас постоянно возникают проблемы с тем, куда их девать. Но будьте осторожны: обилие деталей в кадре может отвлекать и раздражать глаз. Не пытайтесь уместить все: и плед, и тыквы, и стаканчик с кофе, и гирлянду.

Хорошим аксессуаром станет зонт, особенно если погода не порадует солнцем. Вместо довольно избитых как образ тыкв можно попробовать взять красные или зеленые яблоки. Выигрышно будет смотреться и зеркальце. Особенно волшебными снимки получатся при тумане.

Советы профессионалов

Ловите советы, как правильно позировать и организовать фотосессию. Держитесь естественно.

Постарайтесь не думать о работе и о том, не выглядит ли ваш нос слишком курносым на фотографии. Лучшее, что вы можете сделать, — это расслабиться перед камерой и получать удовольствие. И галопом по Европам.

Удачную фотосессию невозможно провести за 20 минут, если вы не профессионал. Не торопитесь, лучше потратить время на поиск света и ракурса, чем потом грустить, глядя на получившиеся снимки. Солнышко, приди! Конечно же, освещение играет большую роль осенью. Посмотрите заранее прогноз погоды. И лучше планируйте съемку с 16:00 до 18:00.

Барышня с зонтиком

ул. Садовая Черногрязская, 13

Любите необычные дворы? Тогда вам сюда. Необыкновенный двор прячет от посторонних глаз множество скульптур. Тут вами львы с огромными улыбками, и задумчивый мужчина на скамейке.. Но главным украшением можно назвать девушку с зонтиком.

Модное местечко

ул. Большая Новодмитровская, 36, дизайн-квартал « Флакон»

Еще одно пространство для модников и любителей современного искусства. Креативный кластер, расположенный в здании бывшего хрустально-стекольного завода, притягивает и удивляет. На территории можно найти множество арт-объектов, разрисованные стены, милые витрины. А красные кирпичные стены будут подчеркивать образ в осенних тонах. Кроме того, там частенько проходят разные фестивали и праздники, на которых тоже можно сделать множество снимков.

Зеленая зона

Поперечный просек, 1г, национальный парк «Лосиный остров»

Не хотите, чтобы на фотографиях от вас отвлекали здания? Хотите настоящего единения с природой? Сходите в парк « Лосиный остров». Самая настоящая дикая природа и вокруг, и в объективе. Хорошее место, чтобы примерить на себя какой-нибудь сказочный образ. Но и в повседневной одежде получатся отличные кадры. К тому же во время прогулки есть шанс повстречать лесных зверей, которых нигде, кроме как в зоопарке, больше не увидишь. Только не подходите к ним близко и не пугайте вспышкой.

Скрытая жемчужина

ул. 1-я Останкинская, 5, музей-усадьба « Останкино»

Народу здесь не так уж и много даже в выходные, притом что Останкинский парк всегда был популярным местом для прогулок у местных жителей. Архитектура XVIII века подойдет для позирования в нежных образах, например в длинной юбке и мягком свитере. А прямо напротив усадьбы и входа в парк сохранилась одна из самых старых в Москве пончиковых — и пончики там те самые, с сахарной пудрой.

Комплексный подход

ул. Косыгина, природный заказник «Воробьевы горы»

Если вы хотите разные локации, собранные в одном месте, то вам на Воробьевы горы. Здесь и природный заказник, и смотровая площадка, и новая канатная дорога, и обновленный спорткомплекс « Лужники» через реку. Прогулявшись по тропинкам и аллеям, прокатившись на канатке, можно наделать массу снимков, которые украсят любой фотоальбом в социальных сетях.

Городская готика

ул. Орджоникидзе, 4, Донское кладбище

До Хеллоуина еще целый месяц, а соответствующих впечатлений уже хочется? Сходите на Донское кладбище. Склепы и скульптурные памятники на старых могилах плюс особенная, присущая только погостам атмосфера послужат отличной фактурой для готичной фотосессии.

Смешение стилей

Волоколамское ш., 52, стр. 1, усадьба Покровское-Стрешнево

238 гектаров замечательного приусадебного парка и необычный ансамбль зданий, сочетающий сразу несколько архитектурных направлений. Главный господский дом с колоннадой — чистой воды классицизм, флигели и мощная ограда с башнями красного кирпича — псевдорусский стиль, вотчинный храм XVII века — барокко.

Дома-игрушки

ул. Школьная

В Таганском районе Москвы спряталась Школьная улица. На ней жителей ждут разноцветные невысокие домики. Фотосессии в стиле ретро там пройдут на высшем уровне. Главное — помните, что в выходные дни там может быть много народу, поэтому планируйте по возможности съемку в будний день.

Уличная живопись

ул. Земляной Вал, 33

Подобрали себе самый модный лук этого года, но не знаете, где же сделать классную фотографию в стиле стритарт? Добро пожаловать к Курскому вокзалу. Там фасад торгового центра превратили в галерею современного искусства. Причем бесплатную. Осенью, когда небо не такое яркое и природа вокруг начинает увядать, яркие рисунки будут выразительнее. Рисовали граффити настоящие мэтры уличного искусства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кристина Дворецкая, стилист-имиджмейкер:

— Собираясь на фотосессию, важно продумать внешний вид. На природе лучше одеться во что-то позволяющее выделиться на фоне осенней листвы. Хорошим сочетанием будут модная в этом сезоне джинсовая юбка миди и пальто. Дополнит образ яркая водолазка или блузка. Если у вас и так будет яркий фон со множеством деталей, например необычное здание, лучше выбрать что-то поспокойнее.

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