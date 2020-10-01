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Пастернак влюблялся мгновенно и неистово
Экскурсовод Дарья Спевякина в переулке Огородная Слобода показывает, как раньше выглядел дом № 6, где жила первая любовь поэта Бориса Пастернака Ида Высоцкая / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Пастернак влюблялся мгновенно и неистово

Юлия Панова

Город

В среду, 30 сентября, завершился сезон литературно-исторических прогулок по Москве в рамках проекта «Экскурсионная среда». Участникам рассказали о местах, где жили и любили поэт Борис Пастернак и его музы.

Организовали прогулку сотрудники библиотеки № 16 Центр «Городская краеведческая лаборатория».

— Тематика наших экскурсий самая разная: и краеведение, и искусство, и религиоведение. И конечно же, мы не забываем про литературу, — рассказала методист читальни Елена Колесникова. — Мы не могли обойти стороной такое событие, как 130-летие со дня рождения Пастернака.

В прошлом году уже проводили экскурсию, посвященную писателю, но тогда маршрут был в районе станции метро «Кропоткинская» и касался в основном увлечений Пастернака и его друзей. В этот раз акцент решили сделать на романтических отношениях поэта.

— Борис Пастернак влюблялся мгновенно и неистово, — рассказала экскурсовод, сотрудник Государственного литературного музея имени Владимира Даля Дарья Спевякина. — Больше всего интересны первая и последняя любовь поэта — Ида Высоцкая и Ольга Ивинская.

Экскурсия началась с Мясницкой улицы, 21 Там расположена Российская академия живописи, ваяния и зодчества. Именно в этом здании жила семья Пастернак с 1894 года. Борису тогда было четыре года. Потом семья перебирается в квартиру на этой же Мясницкой улице, окна которой выходили на все четыре стороны света. Да и сами помещения были необычными: например, овальная кухня, ванная комната в виде полумесяца...

Следующей точкой маршрута стал переулок Огородная Слобода, 6 Там жила богатая еврейская семья Высоцких, чья дочь Ида и стала первой любовью поэта.

— Именно благодаря ей мы знаем Бориса Пастернака как поэта, — сказала Дарья Спевякина. — Правда, повод начать писать грустный — разбитое сердце. Поэт сделал девушке предложение, но та ему отказала. И в душевном потрясении он бросает идею стать философом и пишет стихотворение «Марбург». Потом Владимир Маяковский назовет его лучшим произведением, написанным в XX веке о любви.

Финальной точкой стал дом № 9 в Потаповском переулке. Это место знаменито тем, что там жила другая любовь писателя, Ольга Ивинская, которая была осуждена за «антисоветскую агитацию». Влюбленные расстались, но после освобождения девушки чувства вспыхнули снова, хотя и без прежнего накала. Она стала последней музой поэта.

БИОГРАФИЯ

Борис Леонидович Пастернак родился в 1890 году в творческой семье. Его отец был художником, а мама — пианисткой. Борис Леонидович поступил в Московский университет на философское отделение, окончил его, но даже не забрал диплом — он так и остался в архиве учебного заведения. В 1958 году получил Нобелевскую премию по литературе и стал вторым писателем России после Ивана Бунина, удостоенным такой высокой награды.

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