Старинные скульптуры аккуратно сняли с фасада и отправили на реставрацию

Реставратор Дмитрий Маурин (слева) и монтажник Алексей Скорюкин готовятся к демонтажу одной из скульптур с фасада здания бывшей аптеки Феррейна / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В четверг, 1 октября, ночью демонтировали четыре скульптуры, украшавшие фасад здания бывшей аптеки Феррейна. Статуи отвезли в реставрационную мастерскую, где их восстановят специалисты.

Здание бывшей аптеки Феррейна стоит на Никольской улице. В конце XIX — начале XX века это была самая известная аптека в Москве и одна из крупнейших в Европе.

— Знакомое многим москвичам здание аптеки Владимира Феррейна появилось на Никольской в 1899 году. Московские газетчики сразу же прозвали ее «Царь-аптекой» — за впечатляющие облик и интерьер помещений, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. — Автор проекта Адольф Эрихсон оформил главный фасад в стиле неоренессанса, в основе которого лежит искусство итальянского Возрождения.

Эрихсон перестроил уже существующее здание в четырехэтажный дом с подвалом. Главный фасад, облицованный песчаником, украшала печная труба в форме башенки с часами, которые до наших дней, увы, не сохранились. Большие окна на втором этаже обрамляли высокие колонны. Как раз их, по замыслу архитектора, и венчают четыре одинаковые статуи богини здоровья Гигиеи, или Гигеи. Согласно древнегреческой мифологии так звали дочь бога врачевания Асклепия. Обычно ее изображали в виде молодой женщины, которая кормит из чаши змею.

Статуи на здании аптеки соответствуют канонам. Прическа богини — завитые волосы, собранные в низкий пучок, — типична для греческих скульптур. Фигура облачена в хитон, перевязанный поясом, и верхнюю накидку. Правую руку богини обивает небольшая змейка, а в левой она держит чашу.

— Скульптуры для аптеки Феррейна изготовлены в конце XIX века из сплава цинка. Сначала были сделаны отдельные фрагменты, которые потом соединили методом пайки в единую композицию, — рассказал представитель реставрационной компании Андрей Филиппов. — Сейчас скульптуры, которые за всю историю своего существования ни разу не реставрировались, находятся в аварийном состоянии: утрачена часть элементов конструкции, есть разрушения, сколы. Кроме того, коррозия повредила места крепления скульптур.

Древние статуи на фасаде здания удерживали крюки и болты. Однако из-за ржавчины эти крепления стали ненадежными. И это тоже нужно было учитывать при демонтаже, чтобы не повредить и без того разрушенные скульптуры. Специалисты действовали максимально аккуратно. Работали ночью, чтобы не мешать, в том числе прохожим. Ведь Никольская — одна из самых популярных пешеходных улиц столицы.

Каждую статую, как только ее сняли с фасада, бережно упаковали в особый гибкий материал для безопасной транспортировки. Сейчас скульптуры находятся в реставрационной мастерской, где специалисты еще раз исследуют их, оценят реальное состояние, после чего приступят к восстановлению.

— То, что можно отремонтировать, отремонтируем. Утраченные элементы воссоздадим по сохранившимся в архивах историческим эскизам и фотографиям, — уточнил Филиппов. — При этом восстанавливать утраты мы будем аналогичным цинковым сплавом, поэтому скульптуры не потеряют своей исторической ценности.

В финале статуи обработают специальным защитным составом, который продлит срок их службы.

По контракту реставрация, которая пройдет под строгим контролем Мосгорнаследия, должна завершиться весной, и уже к лету следующего года скульптуры будут готовы вернуться на законное место.

Кстати, по словам Емельянова, сейчас готовится проект реставрации внешнего облика здания.

ИСТОРИЯ

Кроме аптеки на Никольской у Феррейна были аптекарские лавки в городе, несколько лабораторий, где делали множество анализов, в том числе продуктов питания, стеклодувная мастерская, фабрика химических продуктов в городе Мологе Ярославской губернии, а также две плантации лекарственных растений — в Крыму и в Подольском уезде Московской губернии (ныне Бутово).

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