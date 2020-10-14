Прожиточный минимум для пенсионеров увеличен

Фото: twitter.com/moscowcityduma

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгордумы рассмотрели сразу несколько важных городских законопроектов и инициатив.

Пленарное заседание столичного парламента в этот раз прошло в дистанционном формате. Ограничительные меры, связанные с борьбой против коронавируса, коснулись и главного законодательного органа столицы.

Впрочем, онлайн-формат стал уже привычным для городских парламентариев. Так, весенние и часть летних заседаний прошли дистанционно. Не стал препятствием подобный формат и для принятия вчера важных проектов и постановлений.

В частности, на заседании Московской городской думы было принято решение об увеличении прожиточного минимума для столичных пенсионеров с 2021 года. В соответствии с решением парламентариев в следующем году его размер составит 13 496 рублей. Напомним, величина прожиточного минимума используется для определения размера региональной социальной доплаты к пенсии неработающим гражданам в Москве.

— В 2020 году такой доплатой воспользовались около 71 тысячи человек. По прогнозу, в следующем году получать ее будут порядка 85 тысяч пенсионеров, — сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. — С учетом этих изменений на выплату региональной социальной доплаты для этой категории москвичей город направит порядка 4,5 миллиарда рублей.

Он подчеркнул, что данный законопроект распространяется на пенсионеров, которые проживают в столице менее десяти лет или временно находятся на территории Москвы. Для москвичей с 10-летним стажем регистрации установлен городской социальный стандарт, который сегодня составляет 19 500 рублей.

— Доплату до этого стандарта получают более двух миллионов столичных пенсионеров, — отметил Шапошников.

Изменения коснулись и положения Трудового кодекса РФ. Здесь московское законодательство приведено в соответствие с федеральным. Согласно новому порядку ведения трудовых книжек, все работодатели будут вести трудовые книжки сотрудников в электронном виде.

— При этом для сотрудников, которые впервые оформляются на работу, с 1 января 2021 года сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде, — рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, для остальных работников сохраняется возможность ведения трудовой книжки и в привычном, бумажном виде.

Кроме того, 14 октября был окончательно закреплен механизм предоставления бесплатного и льготного проезда с помощью социальных карт на наземном городском пассажирском транспорте общего пользования в столице и Московском метрополитене.

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