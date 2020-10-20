Родители московских школьников поддержали перевод старшеклассников на дистанционное обучение

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) работает стабильно, несмотря на увеличившуюся в три раза нагрузку. Об этом вчера сообщили в Департаменте образования и науки Москвы.

Рост нагрузки на платформу связан прежде всего с переводом 6–11 классов на дистанционное обучение.

— Одномоментно подключаются к урокам сейчас более 600 тысяч учеников и учителей, — уточнили в ведомстве.

Родители школьников относятся с пониманием к сложившейся ситуации.

Москвич Антон Панков считает, что дистанционное обучение — хороший выход из ситуации в связи с тем, что в мире сейчас пандемия коронавируса, а в Москве растет количество заболевших. Это современный формат получения образования, который используют люди по всему миру. Его ребенок учится в шестом классе школы № 1288.

— Я понимаю всю серьезность происходящего в мире и в нашем городе, — отметил он. — Другого варианта, на мой взгляд, сейчас просто нет: либо ребенок учится удаленно, либо не учится вообще.

По его словам, качественное дистанционное обучение, которое организовано городом, вполне способно заменить посещение очных занятий.

— Весной, в самом начале, были небольшие трудности: нужно было время на то, чтобы учителям и детям разобраться с предложенными платформами, — поделился он. — Но все это очень быстро закончилось и никак не сказалось на качестве преподавания и тех знаниях, которые получил мой ребенок.

Антон Панков подчеркнул, что сейчас дистанционное обучение стало гораздо удобнее за счет внедрения в платформу Московской электронной школы системы видео-конференц-связи. Благодаря этому присоединиться к уроку можно прямо из МЭШ.

— Кроме того, добавилась возможность прикреплять домашние задания прямо в системе и делать это с любого гаджета, — добавил он. — Это очень удобно, потому что ребенку не нужно ждать, пока освободится родительский компьютер.

Поддерживает переход на дистанционное обучение из-за пандемии и москвичка Елена Забулонова. Ее ребенок учится в школе № 152. Она тоже считает, что удобство дистанционного формата обеспечивает внедрение своей системы видео-конференц-связи.

— Так проще и учителям, которым не нужно создавать никаких виртуальных комнат на сторонних ресурсах, и детям, которым не нужно искать логины и пароли, — рассказала она.

Также, по словам Елены, собственная система — это еще и безопасность, ведь попасть на онлайн-урок теперь могут только те, у кого есть учетная запись в Московской электронной школе.

— Моему ребенку очень повезло весной, — отметила она. — Наша учительница быстро сориентировалась и хорошо преподавала.

Елена Забулонова добавила, что, конечно, всем родителям хочется очный вариант обучения для своих детей, но сейчас дистанционный формат крайне необходим. Ведь таким образом город сможет справиться с пандемией и замедлить рост количества заболевших.

— Многие семьи живут вместе с пожилыми родственниками, и я понимаю, как важно сейчас поберечь их, не подвергать лишнему риску заболеть этой опасной инфекцией, — рассказала москвичка.

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