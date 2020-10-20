Около 70 процентов школьных уроков в столице перешли на платформу МЭШ

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Около 70 процентов всех школьных занятий, которые прошли в столице во вторник, 20 октября, состоялись на платформе Московской электронной школы (МЭШ). Об этом сообщили в городском Департаменте образования и науки во вторник, 20 октября.

Всего за день в МЭШ прошло 125 тысяч уроков, на которые было совершено порядка трех сессий.

— Большинство уроков для 6-11 классов столичных школ в штатном режиме полностью проводятся в МЭШ, без использования сторонних платформ, — цитирует Департамент в Telegram-канале столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что день назад на ресурсе МЭШ фиксировались сбои, которые быстро устранили.

Ранее сообщалось, что ресурс Московской электронной школы (МЭШ) работает стабильно, несмотря на выросшую в три раза нагрузку. Там уточнили, что число запросов в МЭШ держится на пиковом уровне — почти 90 тысяч.

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