Департамент образования: сбой в работе журнала МЭШ не помешал началу уроков

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Сбой в работе журнала Московской электронной школы (МЭШ) не помешал провести первые дистанционные уроки после каникул 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования столицы в понедельник.

В Москве 19 октября в школы после двухнедельных каникул вернулись ученики 1–5-х классов, школьники 6–11-х классов на две недели перешли на дистанционную форму обучения.

Первый урок старшеклассников прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ. Технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов ко второму уроку.

— На первом уроке все школы использовали резервные варианты подключений. В настоящее время уроки продолжаются. Благодарим учителей, родителей и ребят за умение быстро подстраиваться под изменения, оперативно разрешать любые сложности и работать над общей задачей — организацией эффективного образовательного процесса, — уточнили в сообщении.

Дистанционное обучение 6–11-х классов будет проходить до 1 ноября. Эти меры помогут уменьшить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как пройдет дистанционное обучение для московских школьников.

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