Место встречи онлайн: как московские школьники провели каникулы

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Осенние каникулы для столичных школьников в этом году продлились две недели. Педагогические коллективы дворцов и центров творчества организовали для ребят в рамках онлайн-смен яркие познавательные активности: мастер-классы, квесты, викторины и множество других занятий. О том, как прошел онлайн-досуг, рассказали «Вечерней Москве» ребята и их родители.

Выбрать профессию будущего

В центре внешкольной работы «Синегория» для учеников 1–11-х классов придумали тематическую онлайн-смену «Профессии будущего». На ее занятиях участники полистали атлас новых профессий и выполнили задания профориентационного теста. У ребят была возможность посетить мастер-классы от специалистов в области web-дизайна, IT-технологий, 3D-моделирования и узнать о профессиях web-дизайнера, эковожатого, программиста.

— С начала каникул я присоединилась к проекту «Профессии будущего». Больше всего мне понравилось знакомство с профессией web-дизайнера и урок по Adobe Photoshop. Мне было очень интересно слушать, как педагог объясняет каждую мелочь. И главное — можно уже сейчас пользоваться этими новыми знаниями, — поделилась впечатлениями Дарья А. (10 лет).

Многим полюбились спецпроекты «Путешествуем из дома» и «Культурные люди». Сын Натальи Савиновой в течение каникул принимал участие в онлайн-смене «Профессии будущего»:

— Особенно запомнился проект, где детвора путешествовала по городам России, получала уроки культуры и вежливости, узнавала о разных видах спорта и многое другое. Мне и моему ребенку очень важен постоянный контакт с нашими педагогами.

Пока шли онлайн-смены «Профессий будущего» многие пилотные активности с учетом их высокой востребованности были доработаны и перешли в статус долгосрочных. Например, онлайн-встречи с интересными людьми различных профессий приобрели постоянный характер и были преобразованы в проект «Кем стать?». В рамках спецпроекта еженедельно организуются встречи с яркими представителями различных современных, интересных, необычных и важных специальностей — профессионалами и мастерами своего дела.

Окунуться в мир золотой осени

Каждый день онлайн-смены «Золотая осень» во дворце творчества детей и молодежи «Восточный» начинался для детей с традиционной зарядки. На занятиях ребята приняли участие в увлекательной викторине «Путешествие в Мультландию», вспомнили сюжеты русских народных сказок, их героев, пели и угадывали песни из мультфильмов. А на мастер-классе по декоративно-прикладному творчеству «Открытка учителю» в начале каникул каждый желающий смастерил трогательный памятный подарок своему педагогу к профессиональному празднику — Дню учителя. Увлекательно прошел вебинар от преподавателей театра-студии «ТеаТролли», на котором они рассказали о знаменитых театральных школах и о том, чему учат на уроках актерского мастерства.

— Мне понравилось, как на онлайн-экскурсии рассказывали о разных достопримечательностях Англии, их реконструкции. Маленькие двухэтажные автобусы возят туристов на экскурсии по Англии. Спасибо Екатерине Дмитриевне Акининой за познавательный и интересный рассказ, — заявила Елизавета Ф. (10 лет).

Вторая неделя онлайн-каникул «Золотая осень» в «Восточном» была не менее насыщенной: мастер-классы «Брейк-данс» и Zumba kids, интеллектуальные квест-игры и викторины, мастер-классы по декоративно-прикладному и театральному искусству.

Дочь Марии Алабиной, Анна А. (13 лет), на каникулах посещала кружок игры на гитаре «Си-Мейджер».

— Ей очень понравилось. Она давно мечтала научится играть, и вот ее мечта сбывается. Весь материал объясняли в очень доступной форме. Особенно благодарны за программу «Золотая осень». На занятиях царила непринужденная, вдохновляющая атмосфера, — поделилась мама.

Ростислав Л. (13 лет) отмечает, что на онлайн-занятиях даже на расстоянии все понятно.

— Гораздо больше времени Андрей Андреевич Могилевцев уделяет каждому, к нему не стыдно обратиться за помощью. Он внимателен к нам, не повышает голос, не раздражается. Надеюсь, скоро научусь по-настоящему хорошо играть! — сказал он.

Поучиться в «Осенней академии»

В период осенних каникул в Центре творчества имени А. В. Косарева прошла «Осенняя академия» с уникальной программой активностей для юных горожан. В программе: мероприятия технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.

Ребята расширили свой кругозор и обогатились знаниями, посетив мастер-класс по направлению Tinkercad, научились работать с простыми объектами. Также это помогло им подготовиться к чемпионату KidSkills. Участники мастер-класса научились подготавливать модель для печати и увидели, как она печатается на 3D-принтере.

Участник мастер-класса Виктор М. (17 лет) поделился своими впечатлениями.

— Мастер-класс нас познакомил с системой трехмерного проектирования «Компас-3D», и мы увидели, как работает фрезерный станок с числовым программным управлением, — сказал он.

На мастер-классе по квиллингу ребята узнали, как работать с бумажными полосками, познакомились с техникой объемного квиллинга и научились основным формам бумагокручения.

Екатерина Кабанова, мама Романа К. (6 лет), благодарит за мастер-класс.

— Ребенок с увлечением мастерил, а я узнала о новом виде творчества, с которым раньше не сталкивалась. Провели время с пользой и зарядились позитивом. А сам Рома признался, что ему понравилось делать из бумажных полосок разные украшения. Он сказал, что свой цветок подарит бабушке! — поделилась она.

Присоединиться к лаборатории творчества, онлайн-марафону и киношколе

Во дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» во время каникул организовали ежедневные онлайн-мероприятия, спортивные видеозарядки и турниры, творческие мастер-классы, онлайн-концерты и многое другое.

В рамках творческой смены «Лаборатория творчества. Каникулы с искусством» дети познакомились с различными направлениями искусства и творчества, приняли участие в мастер-классах по музыке, театральному делу, танцам, живописи и вокалу.

Дочь Ирины Амбусалимовой, Варвара Л. (12 лет), занималась в «Лаборатории творчества».

— Ребенку понравилось. Она познакомилась с основами хореографии, пения, йоги, карате. Узнала, кто такой амбидекстр, и попробовала им стать. Сделала серию упражнений на внимательность с книжкой на голове и кружкой в руках, — сказала она.

Проект «Территория интересных дел. Онлайн-марафон» вобрал в себя несколько направлений: личностное развитие, наука и медиа. Уникальный формат программы создал возможность для детей действовать сообща, несмотря на дистанционное взаимодействие. Одни из ключевых событий программы — это встречи с интересными людьми, которые добились успехов в области науки, культуры, экономики и других социально-значимых сферах. Основные тематики встреч: финансовая грамотность, личностное и профессиональное развитие. Ребята смогли пообщаться со спикерами и задать им все интересующие вопросы.

Елена Довгаль, мама Александры С. (10 лет), отмечает, что в условиях ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции дети вынуждены основную часть дня проводить дома.

— Проводили бы день зачастую с гаджетами, бессмысленно растрачивая время, если бы не онлайн-курс «Территория интересных дел. Онлайн-марафон», который совместил в себе и познавательную, и развлекательную части, предоставил возможность детям общаться онлайн с пользой, — отметила она.

На занятиях тематической смены с международной киношколой «Герои нашего времени» под руководством заслуженной артистки РФ Натальи Сергеевны Бондарчук дети погружались в киносферу, получили уникальную возможность узнать о съемочном процессе от первого лица.

— Наталья Сергеевна рассказала много познавательного, интересного и важного. Например, о том, что нужно знать и уметь для поступления в театральное училище, — отмечает Алиса А. (12 лет).

Смена «Каникулы для малышей» составлена с учетом интересов, распорядка дня и особенностей восприятия детей дошкольного возраста. Малыши от 5 до 7 лет смогли поучаствовать в активностях по музыкальному, развивающему и творческому направлениям.

На занятиях дети узнали о сезонных изменениях в природе, совершили музыкальную онлайн-прогулку по осеннему лесу, изучили повадки разных видов птиц и научились отличать некоторых из них по голосам. Также ребята сделали поделки «Сказочное дерево», «Зонтик» и «Мышка» в техниках лепки и аппликации.

— Мне понравилось заниматься. Больше всего я люблю лепку. Можно сделать много всего яркого, — рассказал Саша М. (5 лет).

Провести каникулы с Пеппи

Педагоги центра детского творчества «Замоскворечье» в дни каникул сочинили для детей и их родителей программу «Осенние каникулы с Пеппи и Ко».

Пеппи Длинныйчулок — полюбившийся ребятам персонаж, давний друг центра детского творчества «Замоскворечье». Именно с Пеппи москвичи с интересом проводили летние каникулы, о ней ребята из мультипликационной студии «Скворец» уже сняли первый мультфильм. В этот раз Пеппи со своей веселой компанией друзей пригласила всех совершить большое путешествие по различным сказочным странам и волшебным континентам, неизведанным местам с познавательными остановками, посмотреть фильмы с сюрпризами и викторинами, поучаствовать в квизах, квестах и онлайн-играх, кулинарных поединках, мастер-классах.

Ребята совершили морское путешествие с капитаном Врунгелем, окунулись в необыкновенную атмосферу морских фантазий во время просмотра фильма «Тайны морских глубин». А все, кто присоединился к онлайн-игре «Музыкальный калейдоскоп» с участием самой Мэри Поппинс, в атмосфере хорошего настроения и уюта ответили на музыкальные вопросы, сочинили частушки и в прямом эфире их исполнили. А еще ребята совершили познавательное путешествие в страну Смешариков и побывали в Академии безопасности, раскрыли секреты знаменитого путешественника в рамках квеста «В тайных комнатах Христофора Колумба».

Дети и взрослые пополнили багаж знаний, совершив онлайн-прогулку по Москве, поучаствовали в мастер-классе по созданию картины «Городские пейзажи» в необычной технике — рисованию на мятой бумаге, ответили на вопросы Пеппи в увлекательной викторине «Москва: правда или вымысел».

Наталья Стружанова, мама Маргариты С. (9 лет), делится впечатлениями:

— «Каникулы с Пеппи» — одно из интереснейших событий осенних каникул. Особенно дочке запомнились морское путешествие с тайнами, загадками и удивительным фактами и правила безопасности от Смешариков — очень важная тема, поданная в игровой форме.

Ранее москвичам посоветовали книги для чтения с малышами и детьми постарше.

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