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Москвичам посоветовали книги для чтения с малышами и детьми постарше
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Москвичам посоветовали книги для чтения с малышами и детьми постарше

Юлия Ямпольская

Город

Сотрудница столичной библиотеки дала советы жителям Москвы по выбору книг для чтения с детьми. В частности, представительница библиотеки № 250 Лариса Робенкова рекомендовала произведения Кадзуо Ивамуры, Алины Бронски, Тамары Крюковой и других авторов.

Малышам она предложила почитать произведение «14 лесных мышей» Кадзуо Ивамуры, которое увлекает даже непоседливых читателей. Также детям младшего возраста рекомендуют к прочтению стихотворение «Мне машинки подарили» Риммы Алдониной, благодаря которому можно потренировать память.

Ребятам постарше Робенкова посоветовала книжку «Бабушка, что такое зависть?» Ирины Даниловой. Это произведение поможет узнать больше о смелости, честности и терпении. Также книга «Я кот» Сергея Юрского заинтересует юных читателей, которые увлечены кошками и хотят узнать о них все. Кошачью тему продолжает произведение Тамары Крюковой «Блог кото-сапиенса».

Кроме того, Робенкова выделила произведение Алины Бронски «И про тебя там написано» о 14-летней Ким, которая является обычным подростком. Увлекательный финал заинтересует юных читателей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что читали школьники в сентябре. Отмечается, что предпочтение молодая аудитория сейчас отдает изданиям естественно-научного профиля.

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