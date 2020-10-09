Динозавры против Гарри Поттера: что читали школьники в сентябре

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В сентябре единые читательские билеты (ЕЧБ) получили более трех тысяч школьников, а всего за первый месяц учебного года читателям от семи до 18 лет выдано более 150 тысяч книг. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы. Предпочтения молодая аудитория сейчас отдает изданиям естественно-научного профиля.

— В книгах, как и в других направлениях, есть свои топы и тренды. И выявить их помогает единая библиотечная система, куда внесены уже более 12 миллионов изданий. У детей до 14 лет в ежегодных лидерах произведения Джоан Кэтлин Роулинг о приключениях Гарри Поттера. Старшеклассники выбирают русскую классику. Летом дети читают произведения школьной программы, а начало этого учебного года стало сезоном научно-познавательной литературы, — рассказал Сергей Шакрыл, куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий города Москвы.

Чаще всего по единому читательскому билету в сентябре школьники брали книги про динозавров и животных — более 1200 книговыдач. В десятке научно-познавательных книг «Большой атлас окружающего мира», «Царство флоры», а также «1000 вопросов и ответов обо всем на свете», «Открой тайны техники» и «Техника» Стива Паркера, краеведческое издание Светланы Ярославцевой «Девять веков юга Москвы: между Филями и Братеевом».

В топ самых популярных у детей и подростков книг в категории «Художественная литература» по традиции попали многолетние бестселлеры о Гарри Поттере, которые были выданы более 650 раз. Книги про юного волшебника — лидеры общего рейтинга по числу получений с начала 2018 года. Компанию им в десятке наиболее востребованных детских книг за почти два года составляют произведения русских классиков — «Записки охотника» Ивана Тургенева, «Повести Белкина» Александра Пушкина, «Лошадиная фамилия» Антона Чехова, рассказы Виктора Астафьева и Николая Лескова.

Взять книги владельцы единого читательского билета могут в любой из 417 библиотек, подключенных к единой автоматизированной библиотечной информационной системе (АБИС). Для его оформления достаточно обратиться в любую городскую библиотеку с паспортом, ребенку нужно прийти в сопровождении родителя или официального представителя, которому также необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. На начало октября ЕЧБ получили уже более 440 тысяч человек.

Единый читательский билет — это пластиковая карта, на которой есть штрихкод и уникальный 13-значный номер. В АБИС при считывании штрихкода библиотекарь видит, какие книги числятся за пользователем. Раньше, чтобы брать книги из разных библиотек, приходилось регистрироваться в каждой из них, сейчас владельцы ЕЧБ могут пользоваться фондом любого учреждения, где принимают билет. В качестве единого читательского билета можно использовать и социальную карту москвича: библиотекарь свяжет ее с профилем читателя в АБИС.

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