Онлайн-курс по астрономии стартовал на платформе МЭШ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В рамках Всемирной недели космоса в Московской электронной школе стартовал онлайн-курс по астрономии. Учащимся расскажут, как появилась Земля, из чего состоит Вселенная и многое другое.

Новые уроки будут доступны не только школьникам, но и педагогам по астрономии и физике еженедельно в библиотеке МЭШ. На данный момент опубликованы занятия по темам «Планета Земля, или Наш космический дом», «Измерение расстояний в космосе, или Космическая лестница расстояний», «Темная материя, или Из чего состоит Вселенная», «Астробиология, или Поиск жизни во Вселенной»

Как отметил руководитель проектов «Окружающий мир» и «Астрономия» Степан Санников, материалы библиотеки сделают школьные уроки увлекательнее.

— Мы сделали курс простым, понятным, но при этом увлекательным. Ролики содержат интерактивные элементы, с помощью которых удобно объяснять устройство Вселенной. Также важно отметить, что все материалы курса могут быть использованы не только для самостоятельного изучения, но и учителями на уроках, — уточнил Санников.

Онлайн-курс был подготовлен методистами Центра педагогического мастерства вместе с экспертами ведущих научных астрономических учреждений, среди которых Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга (МГУ имени М.В. Ломоносова), Институт космических исследований РАН, специальной астрофизической обсерватории РАН, передает официальный сайт мэра Москвы.

Московская электронная школа (МЭШ) — цифровая образовательная платформа с широким набором сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ. В настоящее время на платформе собраны почти 50 тысяч сценариев уроков, 1,5 тысячи электронных учебников, 124 тысячи интерактивных образовательных приложений, 55 тысяч тестов и 4,7 тысячи видеоуроков.

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