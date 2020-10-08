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Новые лаборатории появились в библиотеке Московской электронной школы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новые лаборатории появились в библиотеке Московской электронной школы

Юлия Ямпольская

Город

В библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) появились две виртуальные физические лаборатории, посвященные оптике и механике. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки в четверг, 8 октября.

Так, например, с помощью виртуальной лаборатории «Оптика» учащиеся могут ставить эксперименты по геометрической и волновой оптике, а педагоги — показывать опыты из школьной программы по определению волны, а также проверке формулы тонкой линзы.

— Новые виртуальные лаборатории — это современный эффективный онлайн-инструмент для проведения занятий школьного курса физики, позволяющий педагогу иллюстрировать свои уроки экспериментами, а учащимся — повторить опыты в классе или дома, — уточнили в ведомстве.

Виртуальные лаборатории будут доступны круглый год, в том числе и на каникулах. Для того чтобы попасть туда, нужно зайти в библиотеку МЭШ под своей учетной записью, перейти во вкладку «Каталог» и найти лаборатории, передает официальный сайт мэра Москвы.

Интерактивные подсказки, которые помогут разобраться в различных инструментах для опытов, появились в новых лабораториях. На данный момент участникам МЭШ доступны семь виртуальных лабораторий, среди которых физические — «Оптика», «Механика», «Молекулярная физика» и «Электродинамика» и математические — «Планиметрия», «Стереометрия», «Графики функций».

Московская электронная школа (МЭШ) — цифровая образовательная платформа с широким набором сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ. В настоящее время на платформе собраны почти 50 тысяч сценариев уроков, 1,5 тысячи электронных учебников, 124 тысячи интерактивных образовательных приложений, 55 тысяч тестов и 4,7 тысячи видеоуроков.

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