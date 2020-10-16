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Анастасия Ракова рассказала, как пройдет дистанционное обучение для московских школьников
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития города Москвы

Анастасия Ракова рассказала, как пройдет дистанционное обучение для московских школьников

Кирилл Николаев

Город

С 19 октября ученики с первого по пятые классы вернутся в школы, а ученики 6–11-х классов с 19 октября будут переведены на дистанционный формат обучения. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС рассказала, как будет проходить дистанционное обучение и какой эффект ожидают городские власти от подобных мер.

По ее словам, при принятии подобного решения власти столицы учитывали два фактора — медицинский и социальный. При изучении структуры заболевших детей выяснилось, что две трети составляют ученики 6–11-х классов и только 35 процентов приходится на школьников с первого по пятый класс. Кроме того, ребята из старших классов спокойно могут находиться дома одни. Они успешно адаптируются к дистанционному формату обучения, так как хорошо знакомы с онлайн-платформами для обучения. С детьми младшего возраста ситуация сложнее. Они только привыкают к школьным правилам и не могут быстро перестроить режим дня.

Анастасия Ракова рассказала, что с первого по пятые классы в Москве учатся 540 тысяч детей, в 6–11-е классы ходит 500 тысяч. В результате этих мер почти в два раза снизится нагрузка на школы. Кроме того, появляется возможность сократить число контактов между учениками разных классов.

— Что хочу подчеркнуть: именно старшеклассникам сейчас стоит особенно поберечься, постараться избегать посещения общественных мест, встреч с друзьями и старшими родственниками, — заявила Анастасия Ракова.

Она добавила, что за прошедшие полгода был подготовлен запуск обновлений в Московской электронной школе (МЭШ). В результате обновлений введен внутренний сервис видео-конференц-связи. Это позволит дистанционно проводить уроки прямо из МЭШ. Теперь нет необходимости создавать ссылки на сторонних ресурсах, искать логины и пароли в разных чатах. При необходимости будут использованы уже привычные сервисы, а именно Zoom, Skype, WhatsApp.

— Еще раз подчеркну: качественный и безопасный учебный процесс — наш приоритет. Мы делаем все возможное, чтобы максимально упростить работу учителям и жизнь родителям, — отметила Анастасия Ракова.

Она отметила, что в школах будет организовано питание. Занятия в кружках будут проходить очно только для учащихся из одной параллели.

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