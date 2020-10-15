Анастасия Ракова рассказала о грантах для НКО социальной сферы Москвы

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

В Москве более 400 некоммерческих организаций (НКО) социальной сферы стали претендентами на гранты «Москва — добрый город». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 15 октября.

Она отметила, что гранты предоставляет Департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Заммэра сообщила, что в 2020 году на гранты поступило 422 заявки от социальных НКО. Организации могут претендовать на призовой фонд в размере 496 миллионов рублей, что почти на 100 миллионов больше в сравнении с 2019 годом.

— Сейчас 431 НКО прошли в следующий этап. Особенно приятно видеть среди участников новые организации. Почти 50 процентов НКО претендуют на грант впервые. Это значит, что наш конкурс действительно вызывает интерес, — цитирует Анастасию Ракову РИА Новости.

Она уточнила, что первый конкурс грантов для НКО в столице был проведен в 2019 году. Он призван поддержать инициативы некоммерческих организаций столицы, направленные на социальную поддержку уязвимых слоев населения.

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