Программа социального лидерства для студентов стартовала в столице

Участницы образовательной программы школы «Наследники MEDIA» (слева направо) Анастасия Левитина, Екатерина Филиппова и Яна Паршина слушают лекцию о разработке медиастратегии. Впоследствии девушки собираются представить собственные социальные проекты / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

12 октября стартовала программа социального лидерства для студентов «Наследники MEDIA». Участники посетят лекции медиаменеджеров, основателей информагентств и блогеров.

Организаторы запланировали трехдневную программу. Ребята научатся формулировать медиастратегии собственных проектов, продвигать свои идеи. Заявки на участие в образовательной программе подали порядка 150 человек. Организаторы изучили мотивационные письма ребят и отобрали 45 самых целеустремленных из них.

В первый день участников познакомили с различными медиа, которые действуют в сегодняшнем информационном пространстве.

— Ребята готовят некоммерческие проекты. А значит, у них не будет огромных бюджетов на рекламу и продвижение в случае отсутствия спонсоров или гранта. И мы постарались объяснить им, как можно выйти на каналы связи с аудиторией при минимальных затратах. Например, договориться с блогером или придумать креативную идею для рекламы, — рассказала главный медиастратег группы коммуникационных агентств Анна Андреева.

Участниками образовательной программы стали студенты и школьники в возрасте от 17 до 22 лет. Примечательно, что заниматься волонтерской и социальной деятельностью решили молодые специалисты самого разного профиля, от историков до химиков.

— Я еще в школе был в совете старшеклассников. С поступлением в вуз желание делать что-то полезное для общества и других людей в целом осталось. И благодаря таким образовательным программа удается каждый раз узнавать что-то новое. Я верю, что каждый человек должен быть уникальным. А для этого нужно разносторонне развиваться, — прокомментировал свое участие в программе студент Российского государственного гуманитарного университета Иван Пискунов.

Организовали образовательную программу участники волонтерского корпуса «Наследники», созданного в рамках проекта «Россия — моя история». Партнером выступил Фонд президентских грантов. Цель программы — повысить навыки социального лидерства у молодежи и создать команду, которая сможет в дальнейшем реализовывать большие социальные, образовательные и медиапроекты. Молодые специалисты сегодня нужны во всех сферах. Особенно в продвижении некоммерческих инициатив.

— Сегодня все говорят о том, что вокруг любого проекта нужно создавать сообщество. Самый лучший способ собрать людей вместе, достучаться до них — это социальные сети. Это медиа будет развиваться все быстрее, — рассказал Кирилл Балахтин, куратор блока «Медиа» в Школе инноваций и креативного мышления ИКРА, — ведь молодежь сейчас больше всего подвержена цифровизации. Они большую часть времени проводят в интернете. И если направить эту энергию в нужное русло, мы получим колоссальный результат.

В апреле этого года волонтеры из команды «Наследники» уже провели образовательную программу, посвященную созданию социальных проектов. Тогда все занятия прошли в онлайн-формате.

В этот раз площадку для лекций и обсуждений предоставил Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. В последний день образовательной программы, 14 октября, участники представят собственные социальные проекты на суд жюри. Победители смогут пройти стажировки в команде «Наследники» или деятельности Исторического парка «Россия — моя история».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елизавета Миляева, руководитель проектов исторического парка «Россия - моя история»:

— «Наследники» — это команда юных ребят, волонтеров, которые собрались вместе на базе нашего исторического парка и решили делать свои проекты. Они хотят проводить мероприятия, фестивали, экскурсии. Делать что-то самостоятельно. Этой инициативе уже полтора года. Уже есть стабильно около 50 человек в команде. При этом наш парк будет помогать им всеми доступными ресурсами.

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