Волонтерство и урок доброты: НКО пригласили москвичей на онлайн-мероприятия

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Столичные некоммерческие организации (НКО) подготовили программу онлайн-мероприятий на неделю. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Например, во вторник, 13 октября, состоится семинар о взаимоотношениях родителей и приемных детей. Проведет его психолог Татьяна Панюшева, которая объяснит, как сохранить доверие ребенка и как работать с ребятами в подростковом возрасте. Для участия необходима регистрирация.

В среду, 14 октября, потерявшие ребенка родители смогут присоединиться к онлайн-группе психологической поддержки, организованной фондом «Свет в руках», и получить консультацию специалиста. Участникам нужно ввести свои данные на сайте.

В этот же день будет организован Международный благотворительный фестиваль «Белая трость». В рамках мероприятия выступят талантливые дети с нарушениями зрения. Трансляцию можно послушать на на радио Всероссийского общества слепых.

В четверг, 15 октября для учащихся школ проведут онлайн-урок доброты. Сотрудники организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» поделятся историями о работе благотворительных фондов и объяснят принципы социальной поддержки. Чтобы присоединиться к уроку, следует зарегистрироваться.

Подобный урок для взрослых пройдет днем ранее — 13 октября. Участникам расскажут о волонтерстве и сообщат, как можно стать частью сообществ добровольцев. Регистрация доступна по ссылке.

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