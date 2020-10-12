Около 10 тысяч юных москвичей стали участниками отборочного этапа KidSkills

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Около 10 тысяч человек стали участниками отборочного этапа московского детского чемпионата по профессиональному мастерству KidSkills 2020. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что мероприятие проводилось онлайн.

— Для юных обучающихся Москвы участие в чемпионате KidSkills — это уникальная возможность познакомиться с самыми разными профессиями. В этом году в отборочном онлайн-этапе приняли участие 10 тысяч ребят, — отметила заммэра.

По словам Раковой, соревнования позволяют выявить профессиональные предпочтения ребенка в довольно юном возрасте. Это поможет детям узнать о карьерных возможностях и получить необходимые для будущей работы знания и навыки.

Для участия необходимо было выполнить задание, записать его на видео и опубликовать в личном кабинете на сайте чемпионата. Результаты станут известны 26 октября, в новый тур пройдут 1020 команд, передает агентство городских новостей «Москва».

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