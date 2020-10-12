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Около 10 тысяч юных москвичей стали участниками отборочного этапа KidSkills
Фото: pixabay.com/ru

Около 10 тысяч юных москвичей стали участниками отборочного этапа KidSkills

Юлия Захарова

Город

Около 10 тысяч человек стали участниками отборочного этапа московского детского чемпионата по профессиональному мастерству KidSkills 2020. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что мероприятие проводилось онлайн.

— Для юных обучающихся Москвы участие в чемпионате KidSkills — это уникальная возможность познакомиться с самыми разными профессиями. В этом году в отборочном онлайн-этапе приняли участие 10 тысяч ребят, — отметила заммэра.

По словам Раковой, соревнования позволяют выявить профессиональные предпочтения ребенка в довольно юном возрасте. Это поможет детям узнать о карьерных возможностях и получить необходимые для будущей работы знания и навыки.

Для участия необходимо было выполнить задание, записать его на видео и опубликовать в личном кабинете на сайте чемпионата. Результаты станут известны 26 октября, в новый тур пройдут 1020 команд, передает агентство городских новостей «Москва».

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