Соревнования по спортивному ориентированию для детей прошли в Битцевском лесу

Участницы соревнований Ирина Муравская, Варвара Бачурина и Евгения Кравченко (слева направо) решили пройти дистанцию в команде, чтобы было веселее и проще / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Соревнования по спортивному ориентированию для детей провели в выходные на территории Битцевского леса.

На территории леса поставили 20 контрольных пунктов. Для этого организаторы выбрали укромные места, чтобы немного усложнить поиск для спортсменов.

Строгого маршрута не было. Участники сами выбирали, на каких точках и когда отмечаться. Главное — пройти необходимое количество контрольных пунктов. Например, девочкам восьми лет нужно было собрать пять точек, десятилетним мальчикам — восемь, а новичкам — семь.

Но в начале — приветственное слово для участников и поднятие государственного флага. Для этого пригласили призеров и чемпионов первенства Москвы Илью Пичугина и Ирину Рудзис.

— Эти соревнования стали первыми в 2020 году, — рассказала судья Яна Фадеева. — Весной и летом их не получилось провести из-за эпидемической обстановки. Хочу отметить, что сегодня у нас очень много родителей, которые побегут первый раз.

Всем участникам выдали карту и засекли время — в лесу они могли провести не больше часа. Но чем быстрее справишься, тем выше в турнирной таблице поднимешься. Все же, несмотря на расслабленную атмосферу, это соревнования, и всем хотелось занять призовые места. Но те, кому победа была не важна, объединялись в группы.

Вместе пройти дистанцию решили и Ирина Муравская, Варвара Бачурина и Евгения Кравченко. Маршрут они составляли продуманно, внимательно изучая карту.

— Вот эти две точки ближе всего к финишу, — отметила маркером Ирина Муравская. — Предлагаю захватить их.

Еще раз сверив свой маршрутный лист и удостоверившись, что он всех устраивает, девочки рванули к первому контрольному пункту.

Многие другие дети проходили трассу под присмотром родителей, которые следили, чтобы те не потерялись. Но некоторые взрослые и сами были не прочь пробежаться по лесу. Например, вместе с Даниилом Радаевым в группе новичков побежала и его семья: мама, папа и младший брат.

— Мы нашли свободное время и решили попробовать свои силы, — сказала мама Даниила Полина Волкова. — Это отличная возможность заняться спортом и провести время на свежем воздухе всей семьей. Младшего, наверное, тоже отдадим в секцию. Ему понравилось. Мы заняли в своей группе с третьего по пятое место.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Миронов, мастер спорта России по военно-спортивному многоборью:

— Мы несколько раз в год проводим первенства. В них участвуют как любители, так и чемпионы Москвы, России и мира. Спортивное ориентирование — это не просто вид спорта, а образ жизни. Его прелесть в том, что дети могут не только оздоровиться, но и научиться ценить природу и получить навыки ориентирования на местности, которые сложно получить в городе.

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