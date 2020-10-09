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Тренировки проекта «Спортивные выходные» перейдут в онлайн формат
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Тренировки проекта «Спортивные выходные» перейдут в онлайн формат

Кирилл Николаев

Город

Тренировки проекта «Спортивные выходные» переходят в онлайн-формат. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».

Первые онлайн-занятия пройдут уже в ближайшие выходные. Принять участие в тренировках смогут все желающие. Не выходя из дома горожане смогут посетить занятия по скандинавской ходьбе и йоге. Их проведут профессиональные атлеты и мастера спорта.

Прямая трансляция будет проходить по субботам и воскресеньям на YouTube-канале проекта. В 10:00 начнется мастер-класс по йоге, в 12:00 стартует функциональная тренировка, а в 14:00 – занятие по скандинавской ходьбе.

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