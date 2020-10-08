Онлайн-занятия для школьников подготовили детские технопарки Москвы на время каникул

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Детские технопарки столицы проведут бесплатные интенсивные курсы, лекции, а также мастер-классы для учащихся школ в период второй недели каникул — с 12 по 17 октября. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он отметил, что стать участником занятий можно не выходя их дома.

— Занятия помогут определиться с будущей профессией, что особенно важно для старшеклассников. Дистанционный формат уже доказал свою эффективность — весной и летом онлайн-курсы технопарков прослушали около 35 тысяч школьников, — уточнил Фурсин.

Отмечается, что школьники смогут обучиться созданию сайтов, инженерному дизайну, авиации, программированию мобильных роботов и ораторскому мастерству.

Так, например, детский технопарк «Инжинириум» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана приглашает школьников на виртуальный курс «Мехатронный модуль контроля состояния и аварийного перекрытия нефтепровода». Программу могут пройти учащиеся старше 14 лет. Они будут изучать главные принципы систем контроля технического состояния нефтепровода, а также способы работы с ним.

Школьники смогут поближе познакомиться с особенностями профессии судебного эксперта-криминалиста на курсе детского технопарка «Менделеев-центр», куда приглашаются учащиеся 8–10-х классов. Программа продлится с 19 октября до 1 декабря. Прием заявок завершится 16 октября, передает официальный сайт мэра Москвы.

Детские технопарки столицы являются специальными учебными зонами, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием. На данный момент в Москве работают 18 детских технопарков. Возрастная категория участников — от 10 до 16 лет.

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