Онлайн-курс для соискателей работы создали в Москве

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Столичные эксперты разработали онлайн-курс «Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование» для жителей Москвы. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что бесплатный обучающий курс будет разработан специализированным центром занятости «Моя карьера» совместно с компанией Google.

— Он будет доступен на новой платформе Google Навыки. Пройти обучение, программа которого разработана столичным центром занятости, сможет каждый житель России, — уточнила Ракова.

Она также добавила, что власти стремятся помочь в трудоустройстве каждому жителю Москвы. Центр занятости начал работу с рекрутерскими сайтами, что помогло увеличить базу вакансий.

— Кроме того, мы уже давно взаимодействуем с компанией Google. Новый совместный проект дает возможность открыть доступ буквально для каждого жителя России к обучающему курсу, который разработали наши столичные эксперты, — объяснила заместитель мэра.

По ее словам, программа была создана для поддержки горожан, у которых возникли проблемы с поиском работы, обычно это москвичи от 25 до 40 лет. Также курс будет полезен тем, кто недавно выпустился из университета или попал под сокращение.

Программа состоит из трех модулей: «Подбор подходящих вакансий», «Резюме, портфолио и сопроводительные письма», «Прохождение собеседования и выбор наилучшего предложения». Каждый из них включает в себя 15 коротких уроков от пяти до 15 минут, которые можно смотреть в дистанционном формате в любое удобное время.

Как сообщила руководитель Google в России Юлия Соловьева, эксперты отмечают значительный рост интереса к поиску работы.

— Москва, к примеру, занимает восьмое место в России по популярности запроса «Вакансия». Курс, который мы запускаем сегодня при поддержке правительства Москвы в рамках платформы Google Навыки, поможет каждому разработать персональную карьерную стратегию, — цитирует Соловьеву ТАСС.

На первых уроках соискатели научатся определять профессиональную цель и использовать различные источники вакансий для поиска работы. Во втором модуле участники будут писать резюме, создавать портфолио и готовить сопроводительные письма. Третий модуль посвятят правильной подготовке к собеседованию, а также выбору лучших предложений.

Ранее стало известно, что в столице запустят новый онлайн-курс для социальных предпринимателей. Им расскажут, как заложить основу успешного проекта, где найти надежных партнеров и как протестировать рынок.

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