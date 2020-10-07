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Москвичей пригласили на фестиваль финансовой грамотности и предпринимательства
Фото: «Вечерняя Москва»

Москвичей пригласили на фестиваль финансовой грамотности и предпринимательства

Вероника Кузьминова

Город

Онлайн-фестиваль финансовой грамотности и предпринимательства пройдет в столице 10 октября. Об этом заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

На фестивале ждут старшеклассников, студентов и другую молодежь Москвы. Им расскажут о привлечении инвестиций, управлении командой, работе с инновациями и финансовой грамотности.

— В городе регулярно реализуют программы и курсы, направленные на развитие бизнес-компетенций у молодежи. Главной особенностью проектов, реализуемых Департаментом, является интерактивный формат и активная обратная связь от спикеров. Мы придерживаемся этих принципов в программах проекта «Бизнес-уикенд» и молодежного клуба Business Update, а теперь и в проекте «Навыки будущего», — приводятся слова Фурсина на официальном сайте мэра Москвы.

Участники фестиваля пройдут квест «Мои финансовые знания» и деловую игру о международной торговле «Экономика и финансы в играх». Мероприятие пройдет с 10:00 до 19:00. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте проекта.

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