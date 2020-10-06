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Москвичей пригласили на осенние онлайн-встречи с писателями
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Москвичей пригласили на осенние онлайн-встречи с писателями

Вероника Кузьминова

Город

Столичные библиотеки запускают серию виртуальных встреч с российскими поэтами, переводчиками, журналистами, прозаиками и критиками. Онлайн-лекции можно будет послушать в аккаунтах московских читален в соцсетях.

В октябре пройдут 13 встреч. Первая из них — с журналистом и писателем Михаилом Лукашевичем, которая запланирована на 7 октября. На платформе детской библиотеки № 46 имени Сурикова гость расскажет об особенностях детских стихов и перевода зарубежной поэзии с немецкого, английского, французского и шотландского языков.

Тему журналистики и ее влияния на литературное творчество можно будет обсудить с писателем Евгением Бабушкиным. Он выступит 15 октября от библиотеки № 48.

— Мы приглашаем всех желающих на осеннюю серию онлайн-встреч с литераторами. Они пройдут в прямом эфире на страницах в соцсети Instagram и на YouTube-каналах библиотек. Предварительная регистрация не требуется. Во время эфира пользователи смогут задать интересующие их вопросы в чатах и комментариях, — уточнили в пресс-службе дирекции.

Еще один спикер в октябрьском цикле встреч — литературный критик Татьяна Соловьева. Слушатели ее лекции узнают, как редакции отбирают произведения для публикаций и что из себя представляет книжное издательство, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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