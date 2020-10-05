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Московский планетарий организует выставку и викторину в честь недели космоса
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Московский планетарий организует выставку и викторину в честь недели космоса

Юлия Захарова

Город

Выставку «Первая космическая гавань» и викторину «Секреты Урании» проведут в Московском планетарии в честь Всемирной недели космоса. Об этом в понедельник, 5 октября, рассказали в пресс-службе планетария.

— Московский планетарий в честь Всемирной недели космоса и 65-летия основания космодрома Байконур открывает временную выставку «Первая космическая гавань» на первом уровне Музея Урании. В рамках празднования в соцсетях Звездного дома также пройдет прямой эфир с экспертом и викторина с розыгрышем призов, — отметили в сообщении.

Экспозиция расскажет гостям историю создания космодрома и запусков кораблей на орбиту, также посетители смогут найти уникальные архивные фотографии, сделанные на космодроме, и документы, описывающие ключевые события его существования. Выставка заработает с 7 октября, ознакомиться с экспонатами можно будет до конца ноября.

Викторина же состоится на официальных страницах планетария в Instagram, Facebook и «ВКонтакте». Ответы на вопросы участникам необходимо будет искать в одном из залов Урании. Фотографию с правильным ответом нужно будет выложить в соцсеть в период с 7 по 20 октября, отметить аккаунт Московского планетария и указать хештег #СекретыУрании.

Призы достанутся первым трем участникам, которые дадут верный ответ. Памятные сувениры вручат еще пятерым призерам.

Представители планетария напомнили, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом количество билетов ограничено, их можно купить заранее онлайн, передает агентство городских новостей «Москва».

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викторинывыставкаМосковский планетарий
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