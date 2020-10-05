Фотовыставка ко Дню учителя открылась на трех бульварах Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Россия, Москва, Гоголевский бульвар Карта всех событий

Фотовыставка «Спасибо, учителя!» открылась на Гоголевском, Чистопрудном и Тверском бульварах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента науки и образования города в понедельник, 5 октября.

В экспозициях разместили архивные и современные снимки. Одна из фотографий сделана в 1937 году. На ней изображены воспитанницы Московской опытно-показательной школы-коммуны.

— С помощью фотографий москвичи и гости города смогут увидеть, как изменились столичные школы. Например, один из снимков сделан в 1976 году на уроке труда, где учитель показывает ученику, как работать на токарном станке, а сегодня на уроках технологии школьники конструируют роботов, — цитирует пресс-службу департамента агентство городских новостей «Москва».

Выставки будут работать до конца октября.

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