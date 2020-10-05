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Фотовыставка ко Дню учителя открылась на трех бульварах Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Фотовыставка ко Дню учителя открылась на трех бульварах Москвы

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Гоголевский бульвар Карта всех событий

Фотовыставка «Спасибо, учителя!» открылась на Гоголевском, Чистопрудном и Тверском бульварах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента науки и образования города в понедельник, 5 октября.

В экспозициях разместили архивные и современные снимки. Одна из фотографий сделана в 1937 году. На ней изображены воспитанницы Московской опытно-показательной школы-коммуны.

— С помощью фотографий москвичи и гости города смогут увидеть, как изменились столичные школы. Например, один из снимков сделан в 1976 году на уроке труда, где учитель показывает ученику, как работать на токарном станке, а сегодня на уроках технологии школьники конструируют роботов, — цитирует пресс-службу департамента агентство городских новостей «Москва».

Выставки будут работать до конца октября.

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