Сергей Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Педагоги Москвы смогли успешно справиться с трудностями во время пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграмме ко Дню учителя.

Глава города поздравил педагогов с профессиональным праздником. Собянин поблагодарил столичных учителей за труд и назвал их самыми лучшими педагогами на свете.

— В этом году мы столкнулись с пандемией коронавируса, которая вынудила московские школы перейти на дистанционное обучение. Вы успешно справились с серьезным испытанием и доказали, что даже в экстремальной ситуации даете ученикам прочные знания, помогаете им получить путевку в жизнь и сделать правильный выбор, — говорится в телеграмме главы города, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

Собянин добавил, что продолжит закупать для школ современное оборудование и развивать Московскую электронную школу. Также в городе не перестают поощрять учеников и учителей за их труд.

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