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Минпросвещения планирует популяризировать профессию учителя
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Минпросвещения планирует популяризировать профессию учителя

Евгения Звощик

Общество

Министерство просвещения РФ планирует начать в скором времени работу по популяризации профессии учителя. Об этом сообщил замглавы ведомства Денис Грибов во время выступления на Молодежном педагогическом форуме «Линейка» в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в субботу, 3 октября.

Он отметил, что данная тема обсуждалась с соответствующими структурами и подразделениями администрации президента страны, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ запустит программы профессионального обучения для потерявших работу.

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учителявостребованная профессияМинпросвещения РФ
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