Минпросвещения РФ запустит программы профессионального обучения для потерявших работу

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Министерство просвещения РФ запускает программы профессионального обучения людей, которые потеряли или ищут новую работу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 2 октября.

Отмечается, что целью программы является оказание мер поддержки в сфере занятости. Кроме того, организаторы нацелены на предоставление гражданам возможности получить дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

Зарегистрироваться для участия в программе можно на сайте express.worldskills.ru. Как пояснили в Минпросвещения, больше всего направлений для переподготовки — до 90 — открыли в Москве, Подмосковье, Тюменской, Свердловской, Кемеровской, Самарской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан.

Среди программ обучения есть как традиционные направления (строительство, парикмахерские услуги), так и новые — визуальный мерчандайзинг, изготовление прототипов и многое другое. Планируется до конца текущего года обучить более 110 тысяч россиян, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что психолог посоветовал не перегружать детей кружками и секциями.

Читайте также: Родителям младшеклассников предложили дать отпуск на время каникул из-за COVID-19