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Минпросвещения РФ запустит программы профессионального обучения для потерявших работу
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Минпросвещения РФ запустит программы профессионального обучения для потерявших работу

Евгения Звощик

Общество

Министерство просвещения РФ запускает программы профессионального обучения людей, которые потеряли или ищут новую работу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 2 октября.

Отмечается, что целью программы является оказание мер поддержки в сфере занятости. Кроме того, организаторы нацелены на предоставление гражданам возможности получить дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

Зарегистрироваться для участия в программе можно на сайте express.worldskills.ru. Как пояснили в Минпросвещения, больше всего направлений для переподготовки — до 90 — открыли в Москве, Подмосковье, Тюменской, Свердловской, Кемеровской, Самарской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан.

Среди программ обучения есть как традиционные направления (строительство, парикмахерские услуги), так и новые — визуальный мерчандайзинг, изготовление прототипов и многое другое. Планируется до конца текущего года обучить более 110 тысяч россиян, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что психолог посоветовал не перегружать детей кружками и секциями.

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обучениедостойная работаМинпросвещения РФ
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