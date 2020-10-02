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В Думе предложили дать родителям младшеклассников отпуск на время каникул из-за COVID-19
Фото: Василиса Чернявская, «Вечерняя Москва»

В Думе предложили дать родителям младшеклассников отпуск на время каникул из-за COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Депутат Государственной думы Елена Строкова выступила с инициативой ввести дополнительные оплачиваемые отпуска для родителей учеников младших классов на период каникул, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В письмах на имя министра труда и социального развития Антона Котякова и вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей социальную сферу, Строкова напомнила о решении ввести двухнедельные каникулы для учеников московских школ с 5 октября.

В связи с этим депутат просит рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей учеников с первого по четвертый классы уходить в оплачиваемый отпуск на время таких каникул, чтобы «обезопасить ребенка в подобный период».

Строкова отметила, что это поможет одиноким работающим родителям, которым не с кем оставить ребенка, сообщает RT.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, от чего будет зависеть возобновление занятий в школах с 19 октября.

Читайте также: Плановые каникулы в подмосковных школах продлятся одну неделю

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