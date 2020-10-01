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Мэр Москвы объяснил, от чего будет зависеть возобновление занятий в школах с 19 октября
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы объяснил, от чего будет зависеть возобновление занятий в школах с 19 октября

Евгения Звощик

Общество

Решение вопроса о возобновлении занятий в столичных школах после двухнедельных каникул с 19 октября будет зависеть от ситуации с распространением нового типа коронавируса. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 октября, в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам главы города, доля школьников и студентов среди выявленных заболевших COVID-19 в городе приблизилась к 25 процентам.

— Это очень много. То есть каждый четвертый заболевший — либо школьник, либо студент, — подчеркнул мэр.

Он отметил, что примерно столько же составляет доля старшего поколения. При этом пожилые люди в большинстве тяжело переносят коронавирус. Сергей Собянин добавил, что двухнедельные каникулы сделали не для того, чтобы бегать «сломя голову по городу, общаться с детьми на спортивной площадке и так далее».

Ранее мэр заявил, что в Москве нет второй волны, поскольку так обычно называют вторичное заболевание тех, что уже переболели. По его словам, в городе возможны единичные подобные случаи. Кроме того, мэр подчеркнул, что власти Москвы пока не намерены вводить ограничения из-за коронавируса, поскольку в этом нет необходимости. По его словам, все будет зависеть от того, как горожане себя поведут: будут ли следовать предписаниям врачей и другим рекомендациям.

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