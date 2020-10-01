Рост заболеваемости и переход на удаленку: Сергей Собянин — о ситуации с COVID-19 в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о текущей ситуации в городе с новым типом коронавирусной инфекции, а также о проводимой в столице работе для борьбы с данным вирусом. Все подробности глава города изложил в интервью телеканалу «Россия 24».

В частности, мэр отметил, что второй волны коронавируса в Москве нет. По его словам, так обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболел.

— Так вот этого нет. Может быть, какие-то единичные случаи, но в массовом порядке точно ничего этого нет, — подчеркнул глава города.

Он также отметил, что власти Москвы не собираются «микшировать или затирать» ситуацию с коронавирусом в городе.

Видео телеканала «Россия 24»

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Также Сергей Собянин заявил, что число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Москве в ближайшее время может приблизиться к трем тысячам человек в сутки. Он уточнил, что количество госпитализированных с коронавирусом в столице в два раза больше, чем две недели назад. Помимо этого, растет количество тяжелых больных и пациентов на ИВЛ.

Мэр подчеркнул, что в городе есть достаточное количество коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. Также у Москвы есть большой резерв, связанный с мобильными госпиталями.

Помимо этого, глава города уточнил информацию по вакцинации от коронавируса. Так, прививку в рамках дополнительных пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19 сделали уже около шести тысяч человек. Уточняется, что все прошедшие вакцинацию граждане чувствуют себя хорошо. Также Сергей Собянин выразил надежду на то, что первые крупные партии вакцины от коронавируса будут произведены в ноябре-декабре.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Контроль за соблюдением мер

Контроль за соблюдением мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором, по новому типу коронавируса будет усилен в Москве. Глава города отметил, что дал соответствующее распоряжение по всем направлениям — строительного надзора, промышленности, торговли и культуры.

Мэр уточнил, что ограничительные меры по коронавирусу по-прежнему действуют на концертных площадках Москвы, однако не везде соблюдаются. Именно с этим и связаны более частые проверки в кинотеатрах и театрах.

Необходимость перехода на удаленку

Напомнил глава города и о необходимости перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу. Столичным работодателям нужно будет перевести на такой режим не менее 30 процентов сотрудников.

Для контроля на данном направлении власти Москвы будут запрашивать данные у предприятий о соблюдении сотрудниками удаленного режима работы. Как пояснил Сергей Собянин, в отношении организаций, которые не соблюдали данные указания, возможны санкции.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ситуация в школах

Мэр сообщил, что очагов заболевания коронавирусной инфекцией не было в столичных школах. По его словам, всего в столичной системе образования около 1,5 миллиона учащихся. При этом около 25 процентов от заболевших являются подростками и студентами.

Возможность введения ограничений

Как заметил мэр, власти Москвы пока не намерены вводить ограничения из-за нового типа коронавирусной инфекции, поскольку в этом нет необходимости. По его словам, все будет зависеть от того, как горожане будут себя вести — следовать предписаниям врачей и другим рекомендациям.

— А если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая, — подчеркнул Сергей Собянин.

Он также высказал уверенность в том, что пандемия нового типа коронавирусной инфекции пройдет через несколько месяцев.

Видео телеканала «Россия 24»

Напомним, с 5 октября 2020 года переход на удаленную работу стал обязательным для жителей столицы. Работодателям необходимо перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. В их число обязательно должны входить работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

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