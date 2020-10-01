Контроль за соблюдением мер по COVID-19 усилили в кинотеатрах столицы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столичных кинотеатрах и театрах был усилен контроль за соблюдением мер по коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ограничительные меры по коронавирусу по-прежнему действуют на концертных площадках столицы.

— Там должна быть социальная дистанция между креслами, где-то 50 процентов, не больше, должна быть заполняемость зала, и должны быть зрители в масках, — отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что власти Москвы будут проверять торговые объекты, кинотеатры, театры и концертные площадки на соблюдение мер по коронавирусу.

Ранее Сергей Собянин рассказал об усложняющейся ситуации с COVID-19 в Москве. Он напомнил, что в таких условиях пожилым людям лучше находиться дома. Мэр Москвы также добавил, что на данный момент трафик в метро свидетельствует о том, что большинство граждан передвигаются по городу.

Кроме того, с 5 октября 2020 года переход на удаленную работу стал обязательным для жителей столицы. Работодателям необходимо перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. В их число обязательно должны входить работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Также Сергей Собянин сообщил, что второй волны коронавируса в Москве нет. Он заявил, что в столице достаточно коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией.

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