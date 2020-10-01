Сергей Собянин рассказал, когда Москва получит первые крупные партии вакцины от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что первые крупные партии вакцины от коронавируса будут произведены в ноябре-декабре. Об этом он сообщил в четверг, 1 октября, в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в январе 2021 года ожидаются миллионные поставки.

Ранее Сергей Собянин рассказал об усложняющейся ситуации с COVID-19 в Москве. Он напомнил, что в таких условиях пожилым людям лучше находиться дома. Мэр Москвы также добавил, что на данный момент трафик в метро свидетельствует о том, что большинство граждан передвигаются по городу.

Кроме того, с 5 октября 2020 года переход на удаленную работу стал обязательным для жителей столицы. Работодателям необходимо перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. В их число обязательно должны входить работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Также Сергей Собянин сообщил, что второй волны коронавируса в Москве нет. Он заявил, что в столице достаточно коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией.

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