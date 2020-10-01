Контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19 усилят в Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Контроль за соблюдением мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором, по новому типу коронавируса будет усилен в Москве. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава города отметил, что дал соответствующее распоряжение по всем направлениям: строительному надзору, промышленности, торговле и культуре.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве нет второй волны, поскольку так обычно называют вторичное заболевание тех, что уже переболели. По его словам, в городе возможны единичные подобные случаи. Помимо этого, мэр сообщил, что в столице имеется достаточное количество коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. Также у Москвы большой резерв, связанный с мобильными госпиталями.

Кроме того, мэр подчеркнул, что власти Москвы пока не намерены вводить ограничения из-за коронавируса, поскольку в этом нет необходимости. По его словам, все будет зависеть от того, как горожане себя поведут: будут ли следовать предписаниям врачей и другим рекомендациям.

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