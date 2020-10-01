Московские власти пока не намерены вводить ограничения из-за коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Власти Москвы пока не намерены вводить ограничения из-за нового типа коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 1 октября.

Глава города пояснил, что пока в этом нет необходимости. По его словам, все будет зависеть от того, как горожане будут себя вести: следовать предписаниям врачей и другим рекомендациям.

— А если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая, — подчеркнул Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Видео телеканала «Россия 24»

Он также отметил, что в Москве везде будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором по коронавирусу.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве нет второй волны коронавируса, поскольку так обычно называют вторичное заболевание тех людей, которые уже переболели. По его словам, в городе возможны единичные подобные случаи. Помимо этого, мэр сообщил, что в столице есть достаточное количество коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. Также у Москвы есть большой резерв, связанный с мобильными госпиталями.

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