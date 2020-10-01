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Контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19 усилят в Москве
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Данные о соблюдении удаленного режима будут запрашивать у столичных предприятий
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Данные о соблюдении удаленного режима будут запрашивать у столичных предприятий

Кирилл Николаев

Город

Власти Москвы будут запрашивать данные у предприятий о соблюдении сотрудниками удаленного режима работы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что предприятиям также направят информацию о том, что у них работают люди, которым 65 лет и более, и что их надо обязательно переводить на удаленную работу.

Мэр Москвы отметил, что в отношении организаций, которые не соблюдали режим удаленной работы, возможны санкции.

Ранее Сергей Собянин рассказал об усложняющейся ситуации с COVID-19 в Москве. Он напомнил, что в таких условиях пожилым людям лучше находиться дома. Мэр Москвы также добавил, что на данный момент трафик в метро свидетельствует о том, что большинство граждан передвигаются по городу.

Кроме того, с 5 октября 2020 года переход на удаленную работу стал обязательным для жителей столицы. Работодателям необходимо перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. В их число обязательно должны входить работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Также Сергей Собянин сообщил, что второй волны коронавируса в Москве нет. Он заявил, что в столице достаточно коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией.

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предприятия МосквыМоскваСергей Собянин
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