Мэр Москвы: Очагов заболевания коронавирусом не было в столичных школах 

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Очагов заболевания коронавирусной инфекцией не было в столичных школах. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

— Благодаря этим мерам у нас ни в одной школе очагов не было, то есть не было такого, что в одной школе были десятки заболеваний, — отметил он.

Сергей Собянин добавил, что в столичной системе образования около1,5 миллиона учащихся, еще почти 150 тысяч работает в системе. По его словам, 25 процентов от заболевших являются подростками и студентами.

Ранее Сергей Собянин рассказал об усложняющейся ситуации с COVID-19 в Москве. Он напомнил, что в таких условиях пожилым людям лучше находиться дома. Мэр Москвы также добавил, что на данный момент трафик в метро свидетельствует о том, что большинство граждан передвигаются по городу.

Кроме того, с 5 октября 2020 года переход на удаленную работу стал обязательным для жителей столицы. Работодателям необходимо перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. В их число обязательно должны входить работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Также Сергей Собянин сообщил, что второй волны коронавируса в Москве нет. Он заявил, что в столице достаточно коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией.

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