Сергей Собянин: Уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин высказал уверенность, что пандемия нового типа коронавирусной инфекции пройдет через несколько месяцев. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг, 1 октября.

— Я уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев, человечество поборет ее и будет нормально дальше развиваться и жить, — подчеркнул глава города.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве нет второй волны, поскольку так обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболел. По его словам, в городе возможны единичные подобные случаи. Помимо этого, мэр сообщил, что в столице имеется достаточное количество коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. Также у Москвы большой резерв, связанный с мобильными госпиталями.

Кроме того, мэр подчеркнул, что власти Москвы пока не намерены вводить ограничения из-за коронавируса, поскольку в этом нет необходимости. По его словам, все будет зависеть от того, как горожане будут себя вести — следовать предписаниям врачей и другим рекомендациям.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы запросят данные у предприятий о соблюдении удаленного режима работы