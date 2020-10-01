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Контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19 усилят в Москве
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Сергей Собянин: Уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев

Евгения Звощик

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин высказал уверенность, что пандемия нового типа коронавирусной инфекции пройдет через несколько месяцев. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг, 1 октября.

— Я уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев, человечество поборет ее и будет нормально дальше развиваться и жить, — подчеркнул глава города.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве нет второй волны, поскольку так обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболел. По его словам, в городе возможны единичные подобные случаи. Помимо этого, мэр сообщил, что в столице имеется достаточное количество коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. Также у Москвы большой резерв, связанный с мобильными госпиталями.

Кроме того, мэр подчеркнул, что власти Москвы пока не намерены вводить ограничения из-за коронавируса, поскольку в этом нет необходимости. По его словам, все будет зависеть от того, как горожане будут себя вести — следовать предписаниям врачей и другим рекомендациям.

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