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Единую систему видеоконференцсвязи для дистанционного обучения ввели в Москве
Фото: pixabay.com

Единую систему видеоконференцсвязи для дистанционного обучения ввели в Москве

Кирилл Николаев

Город

Единую систему видеоконференцсвязи для дистанционного обучения школьников ввели в столице. Об этом в среду, 14 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

— Мы полгода не теряли зря и внедрили сейчас в систему, в платформу «Московская электронная школа» (МЭШ) внутреннюю видеоконференцсвязь, которая позволяет вести дистанционно уроки уже из МЭШ в связке, как с расписанием, так и со школьным дневником, — отметила она.

Ракова добавила, что для того, чтобы подключиться к уроку, нужно просто нажать кнопку в дневнике «Подключится к видеоуроку».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

В среду, 14 октября, Сергей Собянин заявил, что с 19 октября ученики с первого по пятые классы вернутся в школы, а ученики 6–11-х классов с 19 октября будут переведены на дистанционный формат обучения.

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