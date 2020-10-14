Москвичам объяснили необходимость перехода старших школьников на дистанционку

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Почти две трети заболевших коронавирусной инфекцией в Москве среди несовершеннолетних составляют ученики 6–11-х классов. Об этом в среду, 14 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

— Когда мы смотрим структуру инфицированных детей, то видим, что две трети в ней составляют ученики 6–11-х классов и только 30 процентов — дети младшего школьного возраста, — отметила она.

Ракова подчеркнула, что в связи с переводом учеников 6–11-х классов на дистанционное обучение нагрузка на образовательные учреждения снизится почти на 50 процентов. У школ существует гораздо больше возможностей обеспечить дополнительные меры сосредоточения детей внутри здания.

— Больше возможностей организовать правильный проход, организовать непересечение детей в столовой, развести их по этажам, — добавила заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

В среду, 14 октября, Сергей Собянин заявил, что с 19 октября ученики с первого по пятые классы вернутся в школы, а ученики 6–11-х классов с 19 октября будут переведены на дистанционный формат обучения.

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