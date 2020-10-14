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Учителя старшего возраста в Москве получат приоритетный доступ к вакцине от COVID
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Учителя старшего возраста в Москве получат приоритетный доступ к вакцине от COVID

Виктория Родимкина

Город

В столице учителям старшего возраста предоставят приоритетный доступ к вакцине от коронавируса. Об этом сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 14 октября.

По словам главы города, это произойдет, когда столица начнет получать промышленные партии вакцины против COVID-19.

— Приоритетный доступ к ней (вакцине — прим. «ВМ») получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания, — уточнил столичный мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ученики 1–5-х классов после каникул вернутся к очной форме обучения в школы. В свою очередь школьники 6–11-х классов перейдут на дистанционный формат обучения на две недели.

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