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Власти Москвы заявили о стабильной работе МЭШ после увеличения нагрузки
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Власти Москвы заявили о стабильной работе МЭШ после увеличения нагрузки

Вероника Кузьминова

Город

Ресурс Московской электронной школы (МЭШ) работает стабильно, несмотря на выросшую в три раза нагрузку. Об этом сообщили в департаменте образования и науки столицы во вторник, 20 октября.

Там уточнили, что число запросов в МЭШ держится на пиковом уровне — почти 90 тысяч. Это в три раза больше, чем при нагрузке, которая была весной. Ресурс справляется и работает в штатном режиме.

— Команда проекта круглосуточно отслеживает качество процессов в МЭШ и адаптирует сервис к резко увеличившемуся числу пользователей, — цитирует департамент столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram-канале.

Всего к урокам МЭШ одновременно подключаются порядка 600 тысяч человек. Среди них ученики и учителя.

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урокДепартамент образования городаМЭШ
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