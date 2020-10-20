Власти Москвы заявили о стабильной работе МЭШ после увеличения нагрузки

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Ресурс Московской электронной школы (МЭШ) работает стабильно, несмотря на выросшую в три раза нагрузку. Об этом сообщили в департаменте образования и науки столицы во вторник, 20 октября.

Там уточнили, что число запросов в МЭШ держится на пиковом уровне — почти 90 тысяч. Это в три раза больше, чем при нагрузке, которая была весной. Ресурс справляется и работает в штатном режиме.

— Команда проекта круглосуточно отслеживает качество процессов в МЭШ и адаптирует сервис к резко увеличившемуся числу пользователей, — цитирует департамент столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram-канале.

Всего к урокам МЭШ одновременно подключаются порядка 600 тысяч человек. Среди них ученики и учителя.

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