Москвичи почтили память жертв теракта

Ветеран органов внутренних дел, член президиума столичного отделения общественной организации «Офицеры России» Петр Жикулин возлагает цветы к мемориальной доске / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

23 октября состоялось возложение цветов в память о жертвах теракта на Дубровке. Тогда террористы взяли в заложники в Театральном центре артистов, зрителей и работников.

Москвичи в течение дня приходили к мемориальной доске, установленной по адресу: улица Мельникова, дом 7, строение 1 В этом здании 18 лет назад боевики захватили 916 человек. С 23 по 26 октября 2002 года их удерживали в Театральном центре. В результате штурма все террористы, находившиеся здесь, были уничтожены, большую часть заложников удалось спасти.

Ежегодно в годовщину трагедии здесь проводились памятные акции. В этот раз из-за сложной эпидемиологической ситуации официальных мероприятий не планировалось, но у доски продолжали появляться новые цветы и детские игрушки — среди погибших были дети.

Москвичи помнят, что случилось в тот день во время показа мюзикла «Норд-Ост».

— 23 октября 2002 года я был на работе в ОВД района Северное Бутово, а вечером, когда многие из моих коллег уже собирались расходиться по домам, получил приказ выдвигаться к театральному центру, — рассказывает ветеран органов внутренних дел, член Президиума Регионального отделения общественной организации «Офицеры России» по городу Москве Петр Жикулин. — Вместе с товарищами мы встали в оцепление.

Основной задачей было не пускать к месту происшествия собравшихся местных жителей. Приходилось сдерживать их, чтобы никто не пострадал.

— Перед нами стояла задача, — не допустить гибели прохожих, — поясняет Петр Жикулин.

Несмотря на то что трагедия произошла в Юго-Восточном округе, первыми к месту происшествия тогда приехали сотрудники милиции из Таганского района. Территориально их отдел располагался ближе всего.

Трое суток длилась операция по освобождению заложников. И даже по прошествии многих лет эти события не забываются, особенно для людей, участвовавших в них.

— Мы должны помнить об этом и делать все возможное, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись, — уверен Петр Жикулин.

К мемориальной доске постоянно подходили новые люди, офицеры, сотрудники органов и просто прохожие. Москвич Игорь Панков тоже пришел возложил цветы.

— Я хорошо помню тот день, когда случилась трагедия, — рассказывает он. — Такое невозможно забыть, такое нельзя забывать.

Почтить память погибших пришла и местная жительница Неля Нечаева.

— Когда я прохожу мимо Театрального центра, у меня всегда сжимается сердце, — говорит женщина. — Я наблюдала тогда за событиями по телевизору и переживала: не пострадали ли там мои соседи и знакомые. Весь вечер сидела на телефоне.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что в 1990-е годы, когда в стране была сложная обстановка, из органов уходило много профессионалов.

— Зарплату не платили, а преступность возрастала, — вспоминает следователь Главного следственного управления столичной полиции. — К счастью, в начале 2000-х годов положение в стране стало исправляться, больше внимания начали уделять безопасности.

Сегодня Федеральная служба безопасности задерживает злоумышленников еще при подготовке теракта. Силовики отслеживают перевозку крупных грузов, где может быть взрывчатка. Отдельное внимание уделяется проверке сообщений в соцсетях.

СПРАВКА

23 октября 2002 года вооруженные боевики захватили зрителей, актеров и работников в Театральном центре на Дубровке. Всего во время показа мюзикла «Норд-Ост» террористы взяли в заложники 916 человек. По официальным данным, 130 из них погибли. В результате операции по освобождению все находившиеся в здании террористы были уничтожены.

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