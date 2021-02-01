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Стройку Центра единоборств решено ускорить
Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов осматривает ход работ по возведению Центра единоборств в Лужниках / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Стройку Центра единоборств решено ускорить

Василиса Чернявская 

Город

В пятницу, 29 января, руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов осмотрел ход возведения Центра самбо и бокса в Лужниках.

Сейчас на объекте активно ведутся строительно-монтажные работы, готовность монолитной части составляет около 70 процентов. Еще в декабре общая готовность сооружения оценивалась в 15 процентов.

По задумке проектировщиков, под одной крышей разместятся два здания. Однако для каждого спортцентра решено предусмотреть свой вход и разделить потоки посетителей.

В Международном центре самбо обустроят зал для соревнований с трибунами на 1,6 тысячи зрителей, тренировочный зал, бассейн, блок сауны и хаммама, медико-восстановительный центр и другие спортзалы. В Центре бокса появятся зал для соревнований на два ринга с трибунами на две тысячи зрителей и местами для инвалидов, тренировочный зал, бассейн, а также универсальные и конференц-залы. Столичные власти решили, что строительство объекта можно ускорить.

— Задача перед строителями стоит, чтобы основные строительно-монтажные работы завершить в этом году и ввести в эксплуатацию, — отметил Рафик Загрутдинов. — Аналогичные объекты строятся более трех лет, но мы будем стараться сдать центры в этом году.

Как и у других спортцентров в Лужниках, у этого объекта появится своя характерная особенность. Так, у Центра бокса оборудуют зеркальный потолок. Он будет сконструирован так, чтобы за соревнованиями можно было наблюдать даже с улицы. Кроме того, у каждого центра будет устроена своя подземная парковка.

СПРАВКА

В Москве в 2021 году планируют построить и ввести в эксплуатацию 13 спортивных объектов. Общая площадь сооружений превысит 120 тысяч квадратных метров. Среди объектов — три ФОКа, четыре спортивных комплекса, два футбольных поля, легкоатлетический манеж, ВМХ-велодром.

физическая активностьЛужникистроительство
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