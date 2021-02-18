Рафик Загрутдинов: началось строительство дублера улицы Люблинская

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Начались строительно-монтажные работы по второму этапу вылетной магистрали, которая станет дублером улицы Люблинская, что на Юго- Востоке столицы. Об этом заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Во время второго этапа работ будет возведен путепровод эстакадного типа через Курское направление Московской железной дороги длиной 1280 метров – по четыре полосы в каждом направлении. Также появятся эстакадные съезды и выезды на основной ход трассы — длиной 1717 метров: по две полосы в каждом направлении, — пояснил Рафик Загрутдинов. — Кроме этого, этот этап предполагает реконструкцию улиц Шоссейная, Ставропольская,Люблинская и Краснодарская общей протяженностью более 1,2 километра.

Напомним, в настоящее время ведутся работы по участкам от Третьего транспортного кольца до транспортной развязки в районе пересечения с Юго-Восточной хордой. Проектом предусматривается строительство и реконструкция девяти километров дорог, в том числе шести эстакад, суммарной протяженностью 2,1 километра. Строительство одного из участков уже началось. Три сейчас в стадии проектирования, еще на одном из участков в марте планируется начать подготовительные работы.

Ранее руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до 2023 года завершить строительство всех хордовых магистралей. Все они станут дублерами МКАД и Третьего транспорта кольца и снизят нагрузку на магистрали города.