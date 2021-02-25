Банки расширяют спектр услуг для экспортеров из числа малого и среднего бизнеса

Разработки столичных компаний, демонстрирующиеся на форуме «Открытые инновации», пользуются заслуженным интересом со стороны зарубежных партнеров / Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Малый и средний бизнес вернулись в зону роста, свидетельствуют данные исследования настроений МСБ, проведенного при участии «Опоры России». Возвращаются к росту и российские экспортеры и импортеры. Активность бизнеса заставляет банки расширять спектр услуг и совершенствовать сервисы, предлагать неординарные решения.

По итогам января этого года деловая активность отечественного малого и среднего бизнеса составила 49,3 пункта (согласно ежемесячному индексу RSBI, Russia Small Business Index), вплотную приблизившись к зоне роста (от 50 пунктов), и практически сравнялась с допандемийными показателями. Растет и внешнеторговый оборот (без топливно-энергетической составляющей) — за январь-ноябрь прошлого года он вырос почти на 4,4 процента и составил 99,8 миллиарда долларов США. Внешняя торговля (внешнеэкономическая деятельность, ВЭД) — то направление, на котором многие банки сосредотачивают усилия по развитию дистанционных и иногда даже не совсем банковских сервисов, ведь клиентам-предпринимателям, помимо кредитования, требуется постоянно решать дополнительные задачи по поиску «правильных» партнеров за рубежом, оформлению документов, грузов, валютному контролю, сохраняя прибыль.

— Надежнее всего доверить весь комплекс работ по ведению ВЭД банкам, — считает директор дирекции внешнеторговых операций Банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин. — Наша цель — предоставить экспортерам не просто выгодное ценовое предложение, а собрать все необходимые услуги, сервисы и продукты для выхода на новые зарубежные рынки в единый комплекс, который поможет вести ВЭД эффективнее.

Директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин / Фото: Пресс-служба банка «Санкт-Петербург»

Например, сервисы банков помогают предпринимателям разобраться в ведении ВЭД, предлагая персональный валютный контроль, системы онлайн-конвертации, международные банковские гарантии, аккредитивы и инструменты хеджирования — управления финансовыми рисками. Продукты и сервисы банков для участников ВЭД сегодня удобны тем, что практически полностью переведены в дистанционный формат.

Это не только упрощает, но и удешевляет рабочие процессы. Речь идет не о минимуме услуг, а о комплексном подходе. Это особенно важно для тех компаний, которые делают в ВЭД первые шаги.

Но иногда предпринимателям может не хватить только банковских услуг по ВЭД, тогда банки, объединившиеся с государственными структурами, например РЭЦ (Российским экспортным центром), предлагают нерядовые решения, которые включают нефинансовые сервисы.

— Индивидуальный подход к каждой операции позволяет банку изучить конкретные документы, дать экспертную оценку и помочь клиенту учесть не только текущее законодательство, но и грядущие изменения в нем, — отмечает Сергей Норицин. — Наш банк недавно предложил для компаний, планирующих развивать экспортное направление, специально адаптированный тарифный план, который как раз включает пакет небанковских услуг по ВЭД.

Это, в частности, услуги персонального менеджера акселерационной программы с РЭЦ, поиск трех «теплых» контактов за рубежом, аналитика по барьерам при выходе на экспорт, актуальные запросы от иностранных покупателей, оформление инкассовых поручений, ключ квалифицированной электронной подписи. Мы стремимся дать экспортерам возможность получить комплексный подход от финансового партнера, который знает о ВЭД все.

КСТАТИ

Сегодня в Москве работают почти 11 тысяч компаний-экспортеров. Доля столицы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта за прошлый год выросла на 5 пунктов, составив 24,7 процента, экспорт увеличился на 31 процент. Такие данные приводит Департамент инвестиционной и промышленной политики города. Товары столичных производителей экспортируются в 183 страны мира: Казахстан, США, Белоруссию, Китай, Германию, Гонконг, Японию и др.

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