Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Рафик Загрутдинов: Над Юго-Восточной хордой появятся внеуличные пешеходные переходы
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Рафик Загрутдинов: Над Юго-Восточной хордой появятся внеуличные пешеходные переходы

Никита Миронов  

Город

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД строители сейчас возводят четыре внеуличных пешеходных перехода. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Пешеходные переходы расположены в местах пересечения с улицами районного значения, обеспечат переход жителей между жилыми кварталами и общественными заведениями, — пояснил глава департамента строительства.

Подземный пешеходный переход №1 находится у дома № 41, корпус 1 на улице Бехтерева. Он будет иметь два схода на четной и нечетной стороне проезжей части. Длина прохожей части — 36,89 метра, ширина — четыре метра, высота — 2,3 метра.

Подземный пешеходный переход №2 строится у дома 31, корпус 2 на улице Бехтерева. Он тоже будет иметь два схода. Сход на четной стороне ориентирован в сторону Котляковского кладбища и к проектируемому проезду 4278. По нечетной стороне – на Севанскую улицу. Длина прохожей части — 50,65 метра, ширина — четыре метра, высота — 2,3 метра.

Подземный пешеходный переход №3 будет построен у дома 15, строение 4 на улице Бехтерева, с двумя сходами. Длина прохожей части — 57,9 метра, ширина — четыре метра, высота — 2,35 метра.

Ведется строительство и подземного пешеходного перехода №4 у дома 9, корпус 1 на улице Бехтерева. Два схода будут расположены на четной и нечетной стороне Промышленной улицы. Длина прохожей части — 82,53 метра, ширина — четыре метра, высота — 2,3 метра.

Департамента строительства города МосквыЮго-Восточная хордаРафик Загрутдинов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Все мнения
О проекте