Рафик Загрутдинов: Над Юго-Восточной хордой появятся внеуличные пешеходные переходы

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД строители сейчас возводят четыре внеуличных пешеходных перехода. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Пешеходные переходы расположены в местах пересечения с улицами районного значения, обеспечат переход жителей между жилыми кварталами и общественными заведениями, — пояснил глава департамента строительства.

Подземный пешеходный переход №1 находится у дома № 41, корпус 1 на улице Бехтерева. Он будет иметь два схода на четной и нечетной стороне проезжей части. Длина прохожей части — 36,89 метра, ширина — четыре метра, высота — 2,3 метра.

Подземный пешеходный переход №2 строится у дома 31, корпус 2 на улице Бехтерева. Он тоже будет иметь два схода. Сход на четной стороне ориентирован в сторону Котляковского кладбища и к проектируемому проезду 4278. По нечетной стороне – на Севанскую улицу. Длина прохожей части — 50,65 метра, ширина — четыре метра, высота — 2,3 метра.

Подземный пешеходный переход №3 будет построен у дома 15, строение 4 на улице Бехтерева, с двумя сходами. Длина прохожей части — 57,9 метра, ширина — четыре метра, высота — 2,35 метра.

Ведется строительство и подземного пешеходного перехода №4 у дома 9, корпус 1 на улице Бехтерева. Два схода будут расположены на четной и нечетной стороне Промышленной улицы. Длина прохожей части — 82,53 метра, ширина — четыре метра, высота — 2,3 метра.