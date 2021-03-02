Рафик Загрутдинов: реконструируем развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Во втором квартале этого года начнутся строительно-монтажные работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

– В настоящее время начали проводить торгово-закупочные процедуры по определению генеральной подрядной организации. Всего предстоит построить и реконструировать более 12 километров дорог, возвести семь, и реконструировать одно искусственное сооружение, построить три внеуличных пешеходных перехода, — пояснил глава департамента.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» уже объявило конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены в течение 30-ти месяцев.

В соответствие с проектом, предстоит построить сразу несколько объектов. Среди них, например, эстакада съезда с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД, левоповоротная эстакада с внешней стороны МКАД к ТЦ «Садовод» и целый ряд других сооружений. Также планируется реконструировать путепровод на пересечении улицы Верхние Поля с МКАД и построить три внеуличных пешеходных перехода. Среди них — надземный вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, надземный через улицу Верхние Поля, а также пешеходный тоннель в насыпи правоповоротного съезда с Новоегорьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в 2023 году завершить реконструкцию всех основных развязок на пересечении магистралей с МКАД, —уточнил Рафик Загрутдинов.