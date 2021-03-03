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Рафик Загрутдинов: С начала 2021 года в Москве построили более 11 километров дорог

Рафик Загрутдинов: С начала 2021 года в Москве построили более 11 километров дорог

Никита Миронов  

Город

С начала 2021 года получено разрешение на ввод 11,1 километров дорог, восьми искусственных сооружений и одного пешеходного перехода. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Открыто движение по путепроводу на пересечении 1-й Советской улицы с железнодорожными путями Белорусского направления МЖД вблизи железнодорожной платформы «Жаворонки», — уточнил глава департамента.

По словам Рафика Загрутдинова, в 2021 году в Москве в рамках Адресной инвестиционной программы, утвержденной властями города, департамент строительства запланировал ввод в эксплуатацию 57,7 километров дорог, 16-ти искусственных сооружений и 14-ти пешеходных переходов.

Среди наиболее значимых объектов ввода 2021 года Рафик Загрутдинов отметил мост через реку Сходня в рамках реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до реки Сходня, и участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

— Хорды в генплане Москвы были обозначены еще в 1971 году, - рассказывает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, член Общественной палаты города Москвы Михаил Блинкин. — Уже полвека назад планировщики понимали, чтостроить шоссе нужно не так, чтобы они сходились к центру, а были полноценными прямыми - пересекали город как хорды, а не как лучи. А принципиальное отличие хорд в том, что они имеют два свободных выхода из города.

Эксперт выразил удовлетворение тем, что улично-дорожная сеть в Москве стремительно развивается.

Департамент строительства города МосвыстроительствоРафик Загрутдинов
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